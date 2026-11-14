दिल्ली में 'दमघोंटू जहरीली' हवा: ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंचा AQI, मगर एक राहत की भी बात
दिल्ली में 'दमघोंटू जहरीली' हवा के बीच बारिश की संभावना को देखते हुए आने वाले दिनों में हालात सुधर सकते हैं। शनिवार को दिल्ली में एक्यूआई ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गया।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को 'बेहद खराब' श्रेणी में रही, हालांकि बारिश के कारण आने वाले दिनों में मामूली सुधार होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 367 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार होने की उम्मीद है। इसके अनुसार, हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा (पीएम2.5 और पीएम10) में भी अगले दो दिनों में कमी आने की संभावना है।
राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को आंकड़े दर्ज करने वाले 59 निगरानी केंद्रों में से 17 में वायु गुणवत्ता 'गंभीर', 38 में 'बेहद खराब', तीन में 'खराब' और एक में 'मध्यम' श्रेणी में रही।
शुक्रवार को क्या था प्रदूषण का स्तर
शहर का औसत एक्यूआई शुक्रवार के 373 से मामूली सुधार के साथ शनिवार को 367 दर्ज किया गया। राजधानी में शुक्रवार तो धुंध की घनी चादर छाए रहने के कारण दृश्यता का स्तर कम हो गया था। कई निवासियों ने सांस लेने में दिक्कत और श्वसन संबंधी परेशानी की शिकायत की। दिनभर शहर में धुंध की घनी भूरी चादर छाई रही, जिससे कई इलाकों में दृश्यता का स्तर कम हो गया। सुबह के समय धुंध का असर विशेष रूप से अधिक था। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक तत्व जमीन के करीब ही जमा रहे थे।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।
प्रदूषण में किन कारकों का कितना योगदान
वहीं, शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में पीएम10 प्रमुख प्रदूषक रहा। 'डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' (डीएसएस) के अनुसार, शनिवार को शहर के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा और यह 20.5 प्रतिशत था। पराली जलाने की घटनाओं का कुल प्रदूषण में 13.3 प्रतिशत योगदान रहा।
पराली की कितनी घटनाएं
सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को छह राज्यों में पराली जलाने की 537 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें पंजाब में 214, हरियाणा में 11, उत्तर प्रदेश में 33, राजस्थान में 33 और मध्य प्रदेश में 246 घटनाएं शामिल हैं।
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