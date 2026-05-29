कई मंत्रालय में सेक्रेटरी से वर्ल्ड बैंक तक, AC ब्लास्ट में जान गंवाने वाले पूर्व IAS के नाम दर्ज हैं ये बड़ी उपलब्धियां
ईलाज के दौरान पूर्व अधिकारी ने दम तोड़ दिया जबकि बेटा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घर में आग लगने की वजह शुरुआती जांच में एयर कंडीशनर (एसी) के इनडोर यूनिट में हुए ब्लास्ट को माना जा रहा है।
दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके हौज खास में एक घर में आग लगने से 80 वर्षीय रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई। रिटायर्ड आईएएस का बेटा भी आग की चपेट में आया जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया।
ईलाज के दौरान पूर्व अधिकारी ने दम तोड़ दिया जबकि बेटा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घर में आग लगने की वजह शुरुआती जांच में एयर कंडीशनर (एसी) के इनडोर यूनिट में हुए ब्लास्ट को माना जा रहा है। हालांकि आग लगने की क्या वजह थी इसका अभी भी पता लगाया जा रहा है। पूर्व आईएएस की इस तरह मौत होने के बाद परिवार में शोक की लहर है।
कई उपलब्धियां हासिल कीं
धनेंद्र कुमार ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल कीं और कई बड़े पदों पर भी रहे। एनडीटीवी के मुताबिक, उन्होंने देश की नौकरशाही और आर्थिक नीति में अहम भूमिका निभाई। धनेंद्र का जन्म 1946 में हुआ था और उन्होंने अपना प्रशासनिक करियर 1968 में शुरू किया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार में अलग-अलग पदों पर काम किया।
कई मंत्रालयों में लंबा प्रशासनिक अनुभव
करियर की शुरुआत में वे हरियाणा के करनाल और जींद जैसे जिलों के डिप्टी कमिश्नर पद पर रहे। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में लंबा प्रशासनिक अनुभव लिया। इस दौरान धनेंद्र कुमार ने केंद्र के कई मंत्रालयों में बतौर सेक्रेटरी भी कई साल अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने देश के प्रतिस्पर्धा कानून और आर्थिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में अहम भूमिका निभाई। वे फरवरी 2009 से जून 2011 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पहले चेयरमैन थे। यही नहीं धनेंद्र कुमार इंटरनेशनल लेवल पर भी देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने नवंबर 2005 से जनवरी 2009 तक वर्ल्ड बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर भी काम किया था।
घटना पर क्या बोली पड़ोसी?
पूर्व आईएस के घर के पास ही रहने वाली एक महिला ने कहा कि दमकलकर्मी समय पर नहीं पहुंचे। पड़ोसी महिला का कहना है कि अगर एक वीआईपी को 25 मिनट बाद मदद मिली तो आम जनता का क्या होगा। महिला ने कहा 'दमकल की गाड़ियां आने में लगभग 20-25 मिनट लग गए और उन्होंने (दमकल) ने बताया कि हमें लोकेशन नहीं मिली और गली पतली थी तो हमने मिस कर दी। वे (पूर्व आईएएस) इतने बड़े पदों पर रहे हैं और उन तक मदद पहुंचने में इतना समय लगा तो इस अत्यधिक आबादी और घूसखोर देश में किसी आम आदमी का तो क्या ही होगा।'
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।