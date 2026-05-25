दिल्ली में गर्मी का डबल अटैक, 14 साल में मई की सबसे गर्म रात दर्ज; हवा भी खराब
आखिरी बार मई महीने में सबसे गर्म रात 26 मई 2012 को दर्ज की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक तब न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस महीने की 21 तारीख को 31.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बेहद गर्म रात दर्ज की गई थी।
दिल्लीवासी इन दिनों भीषण लू का सामना कर रहे हैं। आलम ये है कि दिन तो क्या रात में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। बीते करीब 14 साल में सोमवार को राजधानी में मई महीने की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। रात में न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सीजन के सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा है।
आखिरी बार मई महीने में सबसे गर्म रात 26 मई 2012 को दर्ज की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक तब न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस महीने की 21 तारीख को 31.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बेहद गर्म रात दर्ज की गई थी।
कहां कितना तापमान दर्ज हुआ?
आईएमडी के मुताबिक, पालम में न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा है। वहीं लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। रिज में न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री सामान्य से 4.4 डिग्री ज्यादा तो आयानगर में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि सामान्य से 5.3 डिग्री ज्यादा है। आईएमडी के मुताबिक सफदरजंग, लोधी रोड और आयानगर में वार्म नाइट कंडीशन यानी गर्म रात की स्थिति दर्ज की गई है।
कब मानी जाती है गर्म रात?
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गर्म रात तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
हीटवेव का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने आज के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है।
कैसी है दिल्ली की हवा?
रविवार शाम दिल्ली में धूल भरी आंधी चली थी जिससे हवा गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) सोमवार सुबह 206 यानी 'खराब' स्तर पर है। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
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