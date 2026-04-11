गर्मी के लिए तैयार रहें दिल्लीवासी! लगातार बढ़ रहा तापमान, 30 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; कल कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार तक न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा और मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली के मुख्य मौसम निगरानी केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है, लेकिन एक दिन पहले की तुलना में यह 2.3 डिग्री अधिक है।
वहीं, अन्य मौसम केंद्रों ने भी न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की है। पालम में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है जबकि लोधी रोड में यह 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है।
रविवार को कितना रहेगा तापमान?
मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार तक न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
30 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी हवाएं
इसी के साथ, शनिवार को दिन भर 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। इस बीच, दिल्ली में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 126 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है। इससे पहले शुक्रवार शाम चार बजे तक 24 घंटे का औसत एक्यूआई 151 दर्ज किया गया था।
कैसी है दिल्ली की हवा?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने एक्यूआई के अगले कुछ दिनों तक मध्यम श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान लगाया है।
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