दिल्ली में आज और कल का मौसम, बारिश की संभावना या नहीं? जानें IMD की भविष्यवाणी
राजधानी में आज आसमान साफ रहेगा और बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। आज शनिवार है तो ऐसे में अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग में हैं तो निश्चित ही जा सकते हैं।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं, गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के इस बदलते मिजाज से मौसम सुहावना होने की संभावना है।
दिल्ली में आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर का मौसम मिला-जुला है। धूप तो निकल रही है, लेकिन बादलों के आने-जाने से गर्मी का असर थोड़ा कम हुआ है। आज मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा और बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। आज शनिवार है तो ऐसे में अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग में हैं तो निश्चित ही जा सकते हैं।
रविवार की सुबह हल्की बारिश होने की संभावना
रविवार के मौसम की बात करें तो IMD के मुताबिक नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते रविवार की सुबह हल्की बारिश होने की संभावना है जो अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों तक जारी रह सकती है। यानी अगले कुछ दिन दिल्लीवालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
अधिकतम तापमान लगभग इतना रह सकता है
दिल्ली-एनसीआर में तापमान को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मालूम हो कि अप्रैल के आखिरी दिनों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
गुरुवार को हुई थी कई इलाकों में बारिश
दिल्लीवासियों को गुरुवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। लू की तीव्रता कम हुई है हालांकि उमस और गर्मी का असर काफी हद तक बना हुआ है। राजधानी में शुक्रवार को अधिकत तापमान में गिरावट देखी गई और यह 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम है।
क्या है येलो अलर्ट?
येलो अलर्ट का सीधा सा मतलब है कि 'सावधान रहें' हालांकि इसका मतलब है कि मौसम ऐसा हो सकता है जिससे आपके सामान्य कामों में बाधा आए, लेकिन यह इतना खतरनाक नहीं है कि कोई बड़ा नुकसान हो।
दिल्ली की हवा कैसी?
दिल्ली में शुक्रवार शाम को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 119 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के 'समीर' एप के अनुसार, शहर के 29 केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' और 14 केंद्रों पर 'संतोषजनक' रही, जबकि एक केंद्र पर यह 'बहुत खराब' स्तर पर पहुंच गई।
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