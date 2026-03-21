सावधान! दिल्ली में आज 30 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, बारिश होगी या नहीं? IMD ने दी जानकारी
दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश के बाद अब मौसम साफ हो गया है। शहर में शुक्रवार को सात मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी पर शनिवार सुबह बारिश नहीं हुई।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बारिश के वजह से दिल्ली का मौसम बीते कुछ दिनों से सुहाना बना हुआ है। शनिवार सुबह तो आलम ये रहा कि कोहरे की चादर छाई रही और न्यूनतम तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। शहर में शुक्रवार को सात मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी पर शनिवार सुबह बारिश नहीं हुई।
इस बीच मौसम को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) वैज्ञानिक, अखिल श्रीवास्तव ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर (पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक केंद्रित) खिसक गया है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम की गतिविधियों में कमी आई है। पहाड़ों पर गरज के साथ होने वाली बारिश और बर्फबारी कम में कमी आ गई है।
दिल्ली में आज बारिश की संभावना नहीं
उन्होंने जानकारी दी है कि दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश के बाद अब मौसम साफ हो गया है। आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 20-30 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं। अधिकतम तापमान, जो वर्तमान में सामान्य से 10°C नीचे है, इसमें सप्ताह के दौरान धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी। 22-23 मार्च को एक हल्के विक्षोभ के कारण दिल्ली में सुबह और शाम को बहुत हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा।'
एक्यूआई 100 से नीचे दर्ज
आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बारिश के वजह से दिल्ली में हवा में प्रदूषक कणों में कमी आई है जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 100 से नीचे दर्ज किया गया है जो कि ‘संतोषजनक’ श्रेणी में है। शनिवार को सुबह आठ बजे एक्यूआई 94 दर्ज किया गया जबकि शुक्रवार को यह एक्यूआई 93 दर्ज किया गया था।
मार्च में 2023 के बाद सबसे ज्यादा बारिश
इस महीने 16.2 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है जिससे यह 2023 मार्च के बाद सबसे ज्यादा बारिश वाला मार्च का महीना बन गया है। साल 2023 में मार्च के महीने में कुल 50.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी।
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