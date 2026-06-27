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दिल्ली में बढ़ा न्यूनतम तापमान, आज बारिश की संभावना? जानें IMD का ताजा अपडेट

Mohit पीटीआई, नई दिल्ली
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Delhi Weather Update: दिल्ली में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। आज दोपहर और शाम के दौरान हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान गरज-चमक की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है।

दिल्ली में बढ़ा न्यूनतम तापमान, आज बारिश की संभावना? जानें IMD का ताजा अपडेट

Delhi Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना के बीच शनिवार को तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 2.9 डिग्री कम था और एक दिन पहले की तुलना में 2.1 डिग्री ज्यादा था। इसके अलावा अन्य मौसम केंद्र में भी शनिवार को न्यूनतम तापमान में इसी तरह की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को दिल्ली में सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

पालम में न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्यियस दर्ज किया गया है जो कि एक दिन पहले के मुकाबले 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि शुक्रवार की तुलना में 2.4 डिग्री ज्यादा है। रिज में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि एक दिन पहले की तुलना में 0.2 डिग्री कम है। इसके अलावा आयानगर में न्यूनतप तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि शुक्रवार की तुलना में 2.3 डिग्री कम है।

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तड़के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई

आईएमडी के मुताबिक, दिल्ली में शनिवार तड़के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि ‘दिल्ली में आज दोपहर और शाम के दौरान हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।’

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मौसम इस तरह बने रहने की संभावना

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन राज्य में मौसम इस तरह बने रहने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक शनिवार को अधिकतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तापमान के 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

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कैसी है दिल्ली की हवा?

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शुक्रवार शाम 4 बजे 24 घंटे के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 127 के मुकाबले शनिवार सुबह 9 बजे यह 119 यानी 'मध्यम' स्तर पर दर्ज किया गया। शुक्रवार सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 123 दर्ज किया गयाथा। सीपीसीबी के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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