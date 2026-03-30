पूर्वी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी, बदला मौसम का मिजाज; तेज हवाओं और बारिश के लिए तैयार रहें दिल्लीवासी
मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली में सोमवार को दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। पूर्व दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी तो पश्चिमी दिल्ली में हल्की धूप खिली हुई है और बादलों की आंख-मिचौली जारी है।
राष्ट्रीय राजधानी में मौसम ने सोमवार दोपहर एकबार फिर करवट ली है। पूर्वी दिल्ली में हल्की-हल्की बूंदा बांदी देखने को मिली। पश्चिमी दिल्ली में हल्की धूप खिली हुई है और बादलों की आंख-मिचौली जारी है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, पटेल नगर और बुद्धा जयंती पार्क जैसे इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
आईएमडी ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर सहित भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी देते हुए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। यह अलर्ट उत्तर, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और मध्य दिल्ली में जारी किया गया है।
सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान इतना
क्षेत्रीय मौसम केंद्र के बुलेटिन के अनुसार, 30 मार्च को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। दिल्ली में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
शाम तक इन इलाकों में बारिश का अनुमान
आईएमडी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए से जानकारी दी है कि सोमवार शाम को दिल्ली के बवाना, कंझावला, मुंडका, जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका और आईजीआई एयरपोर्ट पर हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्रों, जिनमें बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर शामिल हैं, वहां भी हल्की बारिश देखने को मिलेगी।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर क्षेत्र के ऊपर बना एक पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ मिलकर उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। वहीं 2 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है, जिसके चलते 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली में बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है।
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