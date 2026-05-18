सावधान दिल्लीवालों! आज सूरज बरसाएगा आग, 44 डिग्री के टॉर्चर के लिए रहिए तैयार; सुबह 8 बजे से ही छूटे पसीने
पालम में न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम था, जबकि रिज में 26.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री ज्यादा था। वहीं लोदी रोड सामान्य से थोड़ी ज्यादा गर्म रहा, न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार की तरह सोमवार की सुबह भी काफी गर्म रही। ज्यादातर मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है लेकिन पिछले 24 घंटों की तुलना में 0.4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
पालम में न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम था, जबकि रिज में 26.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री ज्यादा था। वहीं लोदी रोड सामान्य से थोड़ी ज्यादा गर्म रहा, न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री ज्यादा था। आयानगर में 25.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम था। मौसम विभाग ने सोमवार की सुबह तेज सतही हवाओं का पूर्वानुमान लगाया था, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 44 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई थी।
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' कैटेगरी में दर्ज की गई है। यहां का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 176 रहा। CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच के AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है।
रविवार को कहां कितना तापमान था?
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस मौसम के औसत से 0.6 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सीजन के औसत से 1.5 डिग्री ज्यादा है। एयर क्वालिटी की बात करें तो रविवार सुबह 8:30 बजे हवा में नमी 42 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वहीं CPCB के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह 9 बजे AQI 164 दर्ज किया गया था, जो 'मध्यम' कैटेगरी में था।
हीटवेट के लिए हो जाएं तैयार
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से लंबे समय तक लू चलने की संभावना है, जिसमें अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने 18 से 20 मई तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है।
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