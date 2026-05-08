सावधान! दिल्ली में बढ़ेगी गर्मी, सुहावने मौसम के बीच जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट
आईएमडी ने आने वाले दिनों में तापमान में संभावित वृद्धि का भी पूर्वानुमान लगाया है। आईएमडी ने कहा है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में 10 मई तक अधिकतम तापमान में लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
दिल्ली-एनसीआर का मौसम बीते कुछ दिन से सुहावना बना हुआ है। शुक्रवार सुबह की शुरुआत हल्की ठंडक के साथ हुई और अच्छी बात यह रही कि हवा की गुणवत्ता 'संतोषजनक' स्तर पर थी। मई के महीने में जहां आमतौर पर उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहता है, वहीं इस साल देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदला-बदला है। दिल्ली के आधार मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है।
गर्मी से राहत है तो हवाओं ने भी राहत दी हुई है और तापमान में कोई ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आने वाले दिनों में तापमान में संभावित बढ़ोत्तरी का भी पूर्वानुमान लगाया है। आईएमडी ने कहा है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में 10 मई तक अधिकतम तापमान में लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी होगी और शुक्रवार को यह 33-35 डिग्री सेल्सियस और शनिवार को 35-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन के ज्यादातर समय तेज धूप खिली रहेगी, हालांकि बाद में कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं। फिर भी, कुल मिलाकर मौसम स्थिर और सुहावना बना रहने की उम्मीद है। वहीं शनिवार तक न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के लिए कोई भी अलर्ट जारी नहीं की गया है।
हवाओं में अभी वह चुभन महसूस नहीं हो रही
भारत मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट देखी गई, क्योंकि दिनभर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार, सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री कम और पिछले दिन की तुलना में 1.8 डिग्री कम है। जो साल के इस समय के हिसाब से अपेक्षाकृत कम है। इसी का परिणाम है कि दिल्ली की हवाओं में अभी वह चुभन महसूस नहीं हो रही, जो इस मौसम की पहचान है।
कैसी है दिल्ली की हवा?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जानकारी दी है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' स्तर पर बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) शुक्रवार सुबह 98 मापा गया है। गौरतलब है कि सीपीसीबी शून्य से 500 के पैमाने पर हवा की गुणवत्ता को 'अच्छे' से लेकर 'गंभीर' श्रेणियों में विभाजित करता है, जिसमें 128 का स्तर सामान्य से थोड़ा अधिक (मध्यम) माना जाता है।
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