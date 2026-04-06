तैयार रहिए! दिल्ली में आज रात भारी बारिश की संभावना, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान
बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इस मौसमी बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (एनसीआर) में रहने वालों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आईएमडी के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के सक्रिय होने के वजह से आज रात दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है।
दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में इसका असर देखने को मिल सकता है। आज देर रात दिल्ली और आस-पास के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इस मौसमी बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि 8 से 10 अप्रैल के बाद यह सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है।
दो पश्चिमी विक्षोभ के एक के बाद एक आने की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह के दौरान दो पश्चिमी विक्षोभ के एक के बाद एक आने की संभावना है, जिनका असर 7 और 8 अप्रैल को देखने को मिलेगा। विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान अधिकांशा हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आस-पास रहने की संभावना है।
सुबह और दोपहर का मौसम
दिल्लीवासियों की सोमवार सुबह की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ हुई और न्यूनतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री कम दर्ज किया गया। लोधी रोड में शहर का सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 30 घंटों में बारिश दर्ज नहीं की गई और फिलहाल दिनभर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं।
कैसी ही अब दिल्ली की हवा?
दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 'मध्यम' श्रेणी में बनी हुई और एक्यूआई 123 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, 0 से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI को ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है।
लेखक के बारे मेंMohit
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