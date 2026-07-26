बच्चों के लिए सरकारी से ज्यादा प्राइवेट स्कूल असुरक्षित? दिल्ली में 1,677 स्कूलों की हुई जांच
यह निरीक्षण नेशनल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार की 'स्टूडेंट्स सेफ्टी चेकलिस्ट' से की गई थी।
Delhi Government: दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे ‘चाइल्ड सेफ्टी मंथ’ अभियान में 774 स्कूलों में सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनमें प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज्यादा है। यह बात 13 जुलाई से 24 जुलाई के बीच 1,677 स्कूलों की जांच के बाद सामने आई है।
यह जांच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोस्को) और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार 'स्टूडेंट्स सेफ्टी चेकलिस्ट' से की गई थी।
6 जुलाई को उपराज्यपाल की बैठक में दिए गए थे निर्देश
बयान के मुताबिक, जिन स्कूलों में सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं हैं उन्हें सुधार करने के लिए कहा गया है। यही नहीं इन स्कूलों की कुछ समय बाद दोबारा जांच भी होगी। यह जांच अभियान 6 जुलाई को दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद किया गया। बैठक में शहरभर के स्कूलों में 'बाल सुरक्षा माह' की पहलों को सख्ती से और तय समय के भीतर लागू करने का निर्देश दिया था।
अबतक कुल 1,677 स्कूलों का निरीक्षण किया जा चुका है
जांच अभियान में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, दिल्ली नगर निगम , एनडीएमसी, दिल्ली दिल्ली छावनी बोर्ड और प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया गया। जांच में 1,677 स्कूलों का निरीक्षण किया गया जिनमें 790 सरकारी स्कूल, 812 प्राइवेट स्कूल और 75 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल थे। इनमें से 270 सरकारी स्कूल, 463 प्राइवेट स्कूल और 41 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सुरक्षा कमियां पाई गईं।
सरकारी की तुलना में प्राइवेट स्कूलोंं की संख्या ज्यादा
बयान में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों में कुल संख्या की संख्या के अनुपात में काफी ज्यादा कमियां पाई गई हैं और उनपर पैनी नजर रखी जा रही है। जांच अभियान में अभिभावकों, शिक्षा निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली पुलिस और स्कूलों के हेड शामिल हैं। जिन स्कूलों में कमियां पाई गई हैं उन्हें सुधार के निर्देश जारी किए गए हैं और कुछ समय बाद दोबारा जांच की जाएगी।
सभी 5,633 स्कूलों की जांच पूरी होने तक निरीक्षण होगा
यह जांच अभियान तक तब जारी रहेगा जबतक की दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों की जांच पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दें इस अभियान का मकसद बच्चों की सुरक्षा को स्कूलों के रोज के कामकाज का हिस्सा बनाना और साथ ही जवाबदेह भी बनाना है।
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