Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस! DDA अप्रैल 2025 से अबतक खाली करा चुका इतनी एकड़ जमीन

Mohit पीटीआई, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने अप्रैल 2025 से लेकर अबतक राजधानी में कितने एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर अपने पास वापस लिया है इसकी जानकारी सामने आई है।

अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस! DDA अप्रैल 2025 से अबतक खाली करा चुका इतनी एकड़ जमीन

दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) ने अप्रैल 2025 से अबतक राजधानी में 241.51 एकड़ जमीन को अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के जरिए वापस हासिल किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह की अध्यक्षता में अवैध निर्माण पर हुई एक बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई है। इस बैठक में तरनजीत ने अतिक्रमण के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

बैठक में शामिल रहे एक अधिकारी ने बताया कि ‘उप-राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि जमीन और इमारतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि किस भी अतिक्रमण या अवैध कंस्ट्र्क्शन पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।’

ये भी पढ़ें:दिल्ली के यमुना बाजार में गरजे DDA के बुलडोजर, 200 से अधिक मकान ध्वस्त

जर्जर और असुरक्षित इमारतों की पहचान के भी निर्देश

अधिकारी ने आगे बताया कि ‘बैठक में सख्त निर्देश जारी करते हुए नियमों का पालन न करने वाले आर्किटेक्ट्स को पैनल से हटाने या फिर ब्लैक लिस्ट करने के लिए कहा। इसके साथ ही डीडीए अधिकारियों को जर्जर और असुरक्षित इमारतों की पहचान कर दिल्ली नगर निगम को रिपोर्ट करने के कहा ताकि समय रहते एक्शन लिया जा सके।’

ये भी पढ़ें:DDA: दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का शानदार मौका! 30 जून तक करें अप्लाई

14 स्पेशल टीमें क्यों बनाई गई हैं?

अधिकारी ने बताया 'अप्रैल 2025 से अबतक कुल 241.51 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए डीडीए ने वापस लिया है। इसके अलावा 235.96 एकड़ जमीन को अवैध निर्माण को डीडीए की जमीन से हटाया गया है। इसके अलावा जमीन को कब्जे से बचाने के लिए लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 14 स्पेशल टीमें बनाई हैं जबकि फील्ड सर्वे टीमें रोजाना खुद भी जमीन की जांच करते हैं।'

अधिकारी ने कहा ‘जमीन स्तर पर अतिक्रमण का पता लगाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीडीए ड्रोन सर्वे कर रहा है। इस सर्वे के लिए दिल्ली नगर निगम और सर्वे ऑफ इंडिया की मदद भी ली जा रही है। सर्वे के लिए कुल 1,370 वर्ग किलोमीटर इलाके को चुना गया था जिसमें से 1,122 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में सर्वे पूरा भी हो चुका है। इसके अलावा पूरे ओ-जोन का भी सर्वे पूरा किया जा चुका है।’

ये भी पढ़ें:DDA की सौगात; लंदन आई की तर्ज पर बनेगी 'दिल्ली आई', रोहिणी में एम्यूजमेंट पार्क

जियो टैगिंग और तस्वीरों के सहारे

अधिकारी ने कहा कि 'डीडीए ने 21,733 एकड़ में फैले 3,700 खाली जमीन की पहचान की जिनपर जियो टैगिंग की जा रही है और समय-समय पर इन जमीनों की तस्वीरें लेकर यह देखा जा रहा है कि कहीं किसी ने इनपर कब्जा तो नहीं किया।'

वहीं बैठक में अवैध निर्माण को लेकर उप-राज्यपाल को बताया गया कि डीडीए ने एक खास मुहिम शुरू की हुई है जिसमें स्पेशल टीमें खुद जमीन पर जाकर जांच करती है कि लोग पास हुए नक्शे के आधार पर निर्माण कर रहे हैं या नहीं।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Delhi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।