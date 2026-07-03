अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस! DDA अप्रैल 2025 से अबतक खाली करा चुका इतनी एकड़ जमीन
दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने अप्रैल 2025 से लेकर अबतक राजधानी में कितने एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर अपने पास वापस लिया है इसकी जानकारी सामने आई है।
दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) ने अप्रैल 2025 से अबतक राजधानी में 241.51 एकड़ जमीन को अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के जरिए वापस हासिल किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह की अध्यक्षता में अवैध निर्माण पर हुई एक बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई है। इस बैठक में तरनजीत ने अतिक्रमण के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
बैठक में शामिल रहे एक अधिकारी ने बताया कि ‘उप-राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि जमीन और इमारतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि किस भी अतिक्रमण या अवैध कंस्ट्र्क्शन पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।’
जर्जर और असुरक्षित इमारतों की पहचान के भी निर्देश
अधिकारी ने आगे बताया कि ‘बैठक में सख्त निर्देश जारी करते हुए नियमों का पालन न करने वाले आर्किटेक्ट्स को पैनल से हटाने या फिर ब्लैक लिस्ट करने के लिए कहा। इसके साथ ही डीडीए अधिकारियों को जर्जर और असुरक्षित इमारतों की पहचान कर दिल्ली नगर निगम को रिपोर्ट करने के कहा ताकि समय रहते एक्शन लिया जा सके।’
14 स्पेशल टीमें क्यों बनाई गई हैं?
अधिकारी ने बताया 'अप्रैल 2025 से अबतक कुल 241.51 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए डीडीए ने वापस लिया है। इसके अलावा 235.96 एकड़ जमीन को अवैध निर्माण को डीडीए की जमीन से हटाया गया है। इसके अलावा जमीन को कब्जे से बचाने के लिए लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 14 स्पेशल टीमें बनाई हैं जबकि फील्ड सर्वे टीमें रोजाना खुद भी जमीन की जांच करते हैं।'
अधिकारी ने कहा ‘जमीन स्तर पर अतिक्रमण का पता लगाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीडीए ड्रोन सर्वे कर रहा है। इस सर्वे के लिए दिल्ली नगर निगम और सर्वे ऑफ इंडिया की मदद भी ली जा रही है। सर्वे के लिए कुल 1,370 वर्ग किलोमीटर इलाके को चुना गया था जिसमें से 1,122 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में सर्वे पूरा भी हो चुका है। इसके अलावा पूरे ओ-जोन का भी सर्वे पूरा किया जा चुका है।’
जियो टैगिंग और तस्वीरों के सहारे
अधिकारी ने कहा कि 'डीडीए ने 21,733 एकड़ में फैले 3,700 खाली जमीन की पहचान की जिनपर जियो टैगिंग की जा रही है और समय-समय पर इन जमीनों की तस्वीरें लेकर यह देखा जा रहा है कि कहीं किसी ने इनपर कब्जा तो नहीं किया।'
वहीं बैठक में अवैध निर्माण को लेकर उप-राज्यपाल को बताया गया कि डीडीए ने एक खास मुहिम शुरू की हुई है जिसमें स्पेशल टीमें खुद जमीन पर जाकर जांच करती है कि लोग पास हुए नक्शे के आधार पर निर्माण कर रहे हैं या नहीं।
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