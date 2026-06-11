काम की बात: DDA फ्लैट खरीदने के लिए 30 जून तक मौका, कीमत में 25% की छूट; क्या शर्तें
डीडीए ने नरेला में आवासीय फ्लैट बनाए हैं, जिनकी बिक्री के लिए अंतिम समय सीमा में इजाफा किया गया है। अब 30 जून तक फ्लैट बुक करा सकते हैं। कीमत में 25 फीसदी की छूट दी गई है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से लाए गए कर्मयोगी आवास योजना में फ्लैट खरीदने के लिए समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब इस स्कीम के तहत 30 जून तक फ्लैट खरीद पाएंगे। फ्लैट नरेला के पॉकेट-6,9 और 13 के अलावा A1, A4 में बिक्री के लिए मौजूद हैं।
किनके लिए है स्कीम
डीडीए ने यहां 1BHK, 2BHK और 3BHK के फ्लैट बनाए हैं। यह योजना सभी कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए है। केंद्र, राज्य, पीएसयू, पीएसबी, विश्वविद्यालय और स्वायत्त निकायों से जुड़े लोग खरीद सकते हैं। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर फ्लैटों की बिक्री की जा रही है।
25 पर्सेंट की छूट
डीडीए का कहना है कि फ्लैट की कीमतों में 25 फीसदी की छूट दी गई है। छूट के बाद 1BHK फ्लैट की शुरुआती कीमत 33.63 लाख रुपये है। इस फ्लैट का आकार करीब 61.27 वर्ग मीटर है। वहीं 2BHK के फ्लैट की शुरुआती कीमत 75.55 लाख है, जिसका आकार 126 वर्ग मीटर है। वहीं 3BHK फ्लैट की कीमत 106.45 लाख है और इसका आकार 164 वर्ग मीटर है।
क्या-क्या सुविधाएं
डीडीए की ओर से बताया गया है कि इन आवासीय परिसरों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यूईआ-II और जीटी करनाल रोड के पास ये फ्लैट हैं। यहां से एयरपोर्ट 40 मिनट की ड्राइव में पहुंच सकते हैं। जल्द ही मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिलने जा रही है। पूर्व सैनिकों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। इसके अलावा फ्लैट में बड़ा बालकनी, पर्याप्त पार्किंग, बड़ा कॉमन एरिया, कम्युनिटी सेंटर, क्लब हाउस आदि भी है।
कुछ ही फ्लैट बचे हैं
डीडीए का कहना है कि बिक्री के लिए अब कम ही फ्लैट बचे हैं। सबसे अधिक ग्राहक 1BHK के फ्लैट के लिए आए हैं। पॉकेट-6 और 9 में 1BHK के सभी फ्लैट बिक चुके हैं।
कैसे करें बुकिंग
यदि आप भी यहां फ्लैट लेना चाहते हैं तो आप डीडीए के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा डीडीए के टोल फ्री नंबर 1800 11 0332 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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