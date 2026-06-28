'दलित फैमिली है कहां से BJP वोटर होंगे'… अभिजीत दीपके ने की जातिगत टिप्पणी, VIDEO वायरल
Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक इंटव्यू में ऐसा बात कह दी है जिसके बाद वे सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं।
Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसी बात कह दी जिसके वजह से सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त आलोचना हो रही है। उनपर जाति आधारित राजनीतिक टिप्पणी करने के आरोप लग रहे हैं। वायरल वीडियो में वे पत्रकार समदीश भाटिया के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं।
दरअसल पत्रकार ने उनसे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर परिवार के क्या विचार हैं यह जानने की कोशिश की थी। इस दौरान दीपके से पूछा गया कि घर में तनाव की वजह रानजीतिक विचारों में मतभेद हैं? इसपर दीपके ने कहा कि ‘मेरे पिता मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हैं।’
दीपके के पिता बीजेपी वोटर हैं?
पत्रकार ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या वे (पिता) बीजेपी वोटर हैं? इसपर दीपके तुरंत जवाब देते हुए कहते हैं 'नहीं नहीं, अरे दलित फैमिली है कहां से बीजेपी वोटर होंगे।'
इंटरव्यू के दौरान दीपके ने बताया कि वे जैसे ही सुबह सोकर उठते हैं तो प्रदर्शन में शामिल लोग 'धमेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' के नार लगाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन को अच्छे से व्यवस्थित किया जा सकता है। उनका का कहना है कि प्रदर्शन में शामिल हुए लोग खुद चलकर आए हैं किसी ने बुलाया नहीं है। अगर कुछ और बदलाव किए जाएं तो आंदोलन और अच्छा हो सकता है।
थप्पड़ कांड को लेकर क्या बोले?
अभिजीत दीपके को 15 जून को जयपुर में प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया था। इसपर दीपके ने कहा कि ‘थप्पड़ बहुत जबरदस्त था और उनका कान सुन्न हो गया था। मुझे लग रहा था कि वो (हमलावर) हाथ मिलाने आ रहा है।’
20 जून से चल रहा प्रदर्शन
आपको बता दें कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' 20 जून से जंतर-मंतर पर धरना दे रही है। पार्टी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है।
भूख हड़ताल भी शुरू
पार्टी की मांग के समर्थन में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठने से पहले वांगचुक समेत कॉकरोच जनता पार्टी की टीम राजघाट पहुंची। अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें माइग्रेन की शिकायत है जिसके वजह से वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहीं भूख हड़ताल के दौरान छात्रों, किसानों और नागरिक संस्थाओं से आज जंतर-मंतर पर उनके साथ जुड़ने की अपील की गई है।
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