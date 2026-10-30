दिल्ली के जहांगीरपुर में आग लगने के बाद घर में सिलेंडर ब्लास्ट, झुलसा दमकलकर्मी; अस्पताल में भर्ती
दिल्ली के जहांगीरपुर में आग लगने के बाद घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस दौरान एक दमकलकर्मी बुरी तरह झुलस गया। ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ई-ब्लॉक स्थित एक घर में शुक्रवार को आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे एक दमकलकर्मी घर में रखे एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने के वजह से बुरी तरह झुलस गए। इसके बाद दमकलकर्मी को तुरंत ईलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया।
दमकलकर्मी का नाम अंकित है और उन्हें बीजेआरएम में भर्ती करवाया गया है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग लगाने की क्या वजह थी इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मामले में जांच जारी है।
दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 11 बजकर 23 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं।
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दोपहर ढाई बजे एसटीओ प्रणवी को सूचना मिली थी कि ग्राउंड फ्लोर पर घर के सामान और एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई है। एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने के वजह से एएफओ अंकित (जेएचपी) झुलस गए। उन्हें तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि वे 25 फीसदी तक झुलस गए हैं। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स अस्पताल के बर्न वार्ड में रेफर कर दिया गया।
सदर बाजार इलाके में भी आग लगने का मामला
इससे पहले दिल्ली के सदर बाजार इलाके में बुधवार को प्लास्टिक के फूलों और सजावटी सामान के गोदाम में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, सुबह 11 बजकर 41 मिनट पर सदर बाजार के टूटी चौक स्थित एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली। एक अधिकारी ने बताया कि आग इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित प्लास्टिक के फूलों और अन्य सजावटी सामान के गोदाम में लगी थी।
उनके अनुसार, आग बुझाने के लिए दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक आग बुझा दी गई थी। घटना में किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं थी।
नॉर्थ ब्लॉक में भी लगी थी आग
केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में सोमवार को मामूली आग लग गई जिसे बुझा दिया गया था। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी थी।
इससे पहले नॉर्थ ब्लॉक से घना धुआं निकलता देखा गया था। अधिकारी ने बताया था कि दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर इमारत से धुआं निकलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की छह गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।
उन्होंने कहा कि इमारत में कुछ तोड़फोड़ का काम चल रहा था, और इस दौरान मामूली आग लग गई। यह आग इमारत की छत पर लगी।अधिकारी ने कहा कि आग को बुझा दिया गया है और घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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