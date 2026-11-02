'भगदड़ तो मचने वाली है'; AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस नेता उदित राज ने चेताया
कांग्रेस नेता उदित राज ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर कहा है कि वे पी-पाक पड़े रहते हैं। राज ने कहा है कि पंजाब की सरकार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली से चलाते हैं।
कांग्रेस के दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी तीखा हमला बोला है।
उदित राज ने आप के तीन विधायकों के बगावत कर भाजपा में शामिल होने पर कहा है कि ‘भगदड़ तो मचने वाली है और भगदड़ मची हुई है। और उस समय जब इनके (आप) के सारे सांसद वॉकआउट हुए थे तो उस समय ही 40-45 विधायक निकलने को तैयार थे। सरकार तो इनकी किस तरह से चल रही है सभी जानते हैं। भगवंत मान को कोई लेना-देना नहीं है। सरकार चलाते हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। पंजाब के लोग पंजाब की सरकार कहां चला रहे हैं वो तो दिल्ली के लोग चला रहे हैं। तो अब और भगदड़ मचेगी।’
विधानसभा चुनाव से पहले आप को झटका
आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आप को राजनीतिक झटका देते हुए उसके तीन विधायक सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये तीन विधायक अमृतसर उत्तर से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और समाना से विधायक और पूर्व मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा हैं। पार्टी में यह बगावात 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के देखने को मिली है। भाजपा में शामिल होने के साथ ही तीनों विधायकों ने 'भाजपा जिंदाबाद' के नारे लगाए।
7 राज्यसभा सांसदों ने की थी बगावत
आम आदमी पार्टी के पंजाब से 10 में से सात राज्यसभा सांसदों ने इसी साल अप्रैल में पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा का दामन थाम लिया था। इनमें पार्टी के सबसे लोकप्रिय सांसद राघव चड्ढा भी शामिल थे। सांसदों के इस कदम से राजनीतिक भूचाल देखने को मिला था।
तभी लगाए जा रहे थे कयास
सांसदों के एकसाथ बगावत करने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले विधायक भी बड़ी संख्या में बगावत करते नजर आएंगे। फिलहाल तीन विधायकों के भाजपा में शामिल होना काफी हद तक बगावत की शुरुआत होता दिखा रहा है। बहरहाल जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आम आदमी पार्टी में बगावत असल में और कितने बड़े स्तर पर होगी या यहीं पर थमकर रह जाएगी इसकी तस्वीर और साफ होगी। आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।
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