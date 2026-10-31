'अमित शाह चाहे कितने भी घोड़े खोल लें...', 1 नवंबर की रैली को लेकर कांग्रेस नेता ने साफ कर दिए इरादे
''वोट चोरी'' और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है।
इंडिया गठबंधन की एक नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उदित राज ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है।
कांग्रेस नेता ने कहा है कि अमित शाह चाहे जितने भी घोड़े खोल लें लेकिन यह रैली नहीं रुकने वाली। उन्होंने कहा 'तैयारी बहुत अच्छी है। पत्थर पड़े, पानी पड़े और अमित शाह चाहे जितने घोड़े खोल दें और पुलिस चाहे जितना बैरिकेट करे अड़चने डाले रैली होकर रहेगी। एतिहासिक रैली होगी और ज्ञानेश कुमार को जाना है और सरकार हिल रही है। और वोट चोरी की ये सरकार है।'
और क्या-क्या बोले उदित राज?
उदित राज ने शुक्रवार को भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि ‘इस रैली से इतिहास बदला जाएगा और जो ये वोट का डकैत ज्ञानेश कुमार को जाना होगा। मोदी को जाना होगा। हालांकि अड़चने बहुत डाली जा रही हैं कि रैली न हो। ये फर्जी व्यापारियों को सामने खड़ा किया जा रहा है तो उससे व्यापार घाटा होगा। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और असली में व्यापारी भी खुश हैं। लेकिन सत्ता के डर की वजह से वो जो सरकार लिखवाना चाहती है कहवाना चाहती, कहलवा रही है।’
व्यापारी संगठन ने की थी रैली टालने की अपील
दरअसल दिल्ली के कारोबारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कांग्रेस से इस 1 नवंबर की रैली को दीवाली के बाद तक के लिए टाल देने की अपील की थी। संगठन ने इसके पीछे तर्क दिया कि फेस्टिव सीजन चल रहा है इससे दिल्ली के 20 प्रमुख बाजारों में कारोबार प्रभावित हो सकता है। संगठन ने कहा है कि भारी संख्या में वाहन और लोग आएंगे जिससे 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हो सकता है।
रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर है
रामलीला मैदान में रैली के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। कांग्रेस रामलीला मैदान में रैी के लिए तैयारियां पूरी करने में जुटी है। वहीं दिल्ली में यातायात पाबंदी लागू रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया है कि कई इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक यातायात पाबंदियां लागू रहेंगी।
रैली से पहले इंडिया ब्लॉक ने की मॉक संसद
इंडिया ब्लॉक की ओर से शनिवार को 'मॉक संसद' की गई। यह आयोजन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर किया गया। इस दौरान खरगे द्वारा 'जन महाभियोग' प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान विपक्ष के सासंदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर जमकर हमला बोला।
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