दिल्ली: इंटर्नशिप कर रही युवती से यौन शोषण, कंपनी के CEO पर केस दर्ज; जांच शुरू
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की गहन जांच की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक युवती की ओर से इंटर्नशिप अवधि के दौरान उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप में एक कंपनी के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि इंटर्नशिप के दौरान सीईओ ने कई मौकों पर उसके साथ गलत व्यवहार किया।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की गहन जांच की जाएगी।
शिकायतकर्ता ने सीईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि जब वह कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी, तब उसके साथ यौन उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना और डराया-धमकाया गया था। यानी एफआई के अनुसार, आरोपी ने न केवल शारीरिक तौर पर सीमाएं लांघीं, बल्कि पीड़िता का मानसिक शोषण भी किया। पीड़िता कथित तौर पर कंपनी में अपने साथ हुए इस व्यवहार से इस हद तक परेशान हुई कि आखिरकार पुलिस के पास जाकर कंपनी के सीईओ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
हाल में कोर्ट ने दिया था ये आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार को POSH एक्ट के अंतर्गत निपटाया जाना चाहिए। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव के अनुसार, नियोक्ता के पास यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार है।
नासिक के मामले ने तो सभी को चौंकाया
दिल्ली का यह मामला टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की नासिक यूनिट में हुए बड़े विवाद के कुछ ही हफ्तों बाद सामने आया है। नासिक वाले मामले में कई कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न, डराने-धमकाने और मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस ने उस मामले में कई एफआईआर दर्ज की हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं, कंपनी ने भी आरोपी कर्मचारियों को काम से निकालदिया और मामले की अंदरूनी जांच शुरू कर दी है।
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