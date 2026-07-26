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काम की बात: गुरुग्राम-द्वारका से साउथ दिल्ली और IGI एयरपोर्ट जाना होगा आसान, 6,969 करोड़ की टनल परियोजना मंजूर

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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परियोजना से दिल्ली की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। आईजीआई एयरपोर्ट द्वारका, गुरुग्राम तथा दक्षिण दिल्ली के बीच आवागमन पहले से तेज और सुगम हो सकेगा।

NHAI
NHAI ने 6 लेन द्वारका रोड टनल परियोजना को मंजूरी दी है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गुरुग्राम और द्वारका से वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र ने द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच-248बीबी) पर स्थित शिवमूर्ति इंटरचेंज को वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग तक 8.1 किलोमीटर की 6 लेन द्वारका रोड टनल परियोजना को मंजूरी दी है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) लगभग 6,969.67 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना का निर्माण करेगा। परियोजना को एनएच(ओ) योजना के अंतर्गत हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) पर पूरा किया जाएगा।

एनएचएआई के मुताबिक, इससे गुरुग्राम, द्वारका, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली जाने वालों को ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही धौला कुआं और राव तुला मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

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इन व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक होगा कम

गुरुग्राम और द्वारका से साउथ दिल्ली जाते वक्त महिपालपुर, रंगपुरी और आईजीआई एयरपोर्ट के पास हर दिन लगने वाले ट्रैफिक की झंझट खत्म होगी। प्रस्तावित कॉरिडोर के बनने के बाद वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी सिग्नल फ्री हो जाएगी। कॉरिडोर के शुरू होने के बाद खास तौर पर गुरुग्राम, द्वारका, आईजीआई एयरपोर्ट और वेस्ट दिल्ली से आने-जाने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा। रोजाना आने-जाने वालों के लिए ये फायदा होगा कि दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और महिपालपुर के आस-पास की सड़कों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। इसके साथ ही यह परियोजना से एयरपोर्ट और साउथ दिल्ली के बीच आने-जाने वालों को भी फायदा मिलेगा। खासकर कुतुब मीनार, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, हौज खास, लोधी गार्डन और छतरपुर मंदिर जैसी जगहों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा।

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साउदर्न रिज में 1.98 किलोमीटर हिस्सा

इस परियोजना का सबसे खास हिस्सा 3.14 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब टनल है जिसका 1.98 किलोमीटर हिस्सा साउदर्न रिज में होगा। साउदर्न रिज दिल्ली में एर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र आता है लेकिन इसे नुकसान पहुंचाए बिना ही कॉरिडोर का निर्माण होगा।

कॉरिडोर शुरू होने के बाद गुरुग्राम, द्वारका, वेस्ट दिल्ली या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने-जाने वाले लोग शहर के सबसे व्यस्त चौराहों से बचकर निकल सकेंगे जिससे उनके समय की भी काफी बचत होगी खासकर पीक आवर्स के दौरान।

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किन सड़कों पर ट्रैफिक होगा कम?

यह कॉरिडोर धौला कुआं - आईजीआई एयरपोर्ट - महिपालपुर, छतरपुर-महिपालपुर, रंगपुरी और एयरपोर्ट के आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक को कम करेगा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्रमुख बिजनेस हब, पर्यटन स्थलों और भारत मंडपम सहित महत्वपूर्ण आयोजन स्थानों तक पहुंच आसान होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) इस परियोजना को पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

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