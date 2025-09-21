अटल जयंती के लिए समिति गठित, ब्रदी नारायण समेत कई लोग शामिल

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय की ओर से उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त सचिव समर नंदा ने बताया कि इसके सदस्यों में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व सांसद मुरली मनोहर जोशी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य भी शामिल हैं। इस समिति में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के कुलपति और लेखक बद्री नारायण को भी सदस्य बनाय गया है। समिति में प्रमुख तौर से लेखक रिजवान कादरी, मीनाक्षी जैन, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर, वैज्ञानिक एस सोमनाथ, उद्योगपति अजीम प्रेमजी, शिव नादर, मोहनदास पई, खिलाड़ी कपिल देव, मैरी कॉम, चिकित्सक डॉ. रणदीप गुलेरिया, सीबीएफसी अध्यक्ष प्रसून जोशी समेत कई विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े 128 लोग सदस्य बनाए गए हैं। सभी विशिष्ट लोग अटल जयंती के स्मरणोत्सव के लिए नीतियां, योजनाएं पर राय देंगे और कार्यों के लिए मार्गदर्शन करेंगे। समारोह के लिए आयोजित कार्यक्रमों पर निर्णय भी लिया जाएगा और उनकी सिफारिशों पर सरकार कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी करेगी। समिति के सभी सदस्य पर्यवेक्षण के तौर पर प्रमुख भूमिका में रहेंगे।