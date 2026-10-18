दिल्ली में रावण संग ‘कॉकरोच’ दहन भी होगा, फैसले पर विवाद; आयोजन पर भड़के सोशल मीडिया यूजर
दिल्ली में रावण संग ‘कॉकरोच’ दहन भी होगा। इस पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने आपत्ति जताई है। किसी ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम में राजनीतिक शामिल की जा रही है तो किसी न कहा है कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी।
दिल्ली के रामलीला मैदान में इसबार रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के साथ ही कॉकरोच का पुतला भी जलाया जाएगा। श्री केशव राम लीला कमेटी ने इसकी तैयारी भी कर ली है। इस बीच एक धार्मिक कार्यक्रम में कॉकरोच का पुतला जलाने के फैसले पर सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में राजनीति को शामिल करने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इससे त्योहार के पारंपरिक महत्व से भी ध्यान भटक सकता है।
विवाद के बीच पीतमपुरा में हर साल कार्यक्रम आयोजित करने वाली 'श्री केशव रामलीला समिति' ने कहा है कि कॉकरोच गंदगी का प्रतीक है और इस पहल का मकसद 'स्वच्छ भारत' और 'स्वच्छ दिल्ली' जैसे सफाई के अभियानों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है।
कॉकरोच का पुतला जलाने की वजह?
समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अशोक गोयल ने पीटीआई को बताया है कि फैसला राजनीतिक वजहों से नहीं बल्कि इसका मकसद लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना है। और इसके साथ ही लोगों के बीच सफाई के महत्व के बारे में बताना है। उन्होंने बताया है कि रावण की सेना में 'असुरों' के बीच 'कॉकरोच' के पुतले को दिखाया जाएगा।
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) इन दिल्ली में एकबार फिर विरोध प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। संगठन ने जून-जुलाई में 36 दिन तक पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन किया था वहीं अब मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
फैसले पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को शामिल करने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और फेस्टिवल के महत्व पर से ध्यान भटक सकता है।
एक यूजर ने लिखा 'दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत है तो इसे मौजूदा राजनीति की लड़ाई का जरिया क्यों बनाया जा रहा?
वहीं एक अन्य यूजर ने कहा 'रावण की तुलना कॉकरोच से करने सीजेपी पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
एक यूजर ने कहा कि ‘एक हिंदू होने के नाते, ये मेरे धर्म और उन सबका अपमान जिनका मैं अपने जीवन में पालन करता आ रहा हूं। वे अपने निजी फायदे के लिए हिंदू धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं और मामलों को आपस में जोड़ रहे हैं।’
विवाद के बीच क्या बोले समिति के अध्यक्ष?
वहीं गोयल ने कहा है कि उनकी समिति हर साल अलग-अलग सामाजिक बुराइयों को सामने लाकर हर साल ऐसा करती आ रही है। समिति ने पिछले साल नक्सलवाद का पुतला जलाया था और उससे बीते साल आतंकवाद का पुतला। उन्होंने कहा कि इस साल बनाए गए कॉकरोच के पुतले का सीजेपी या किसी राजनीतिक घटना से संबंध नहीं यह सिर्फ गंदगी की तरफ ध्यान खींचने के लिए बनाया गया है।
वहीं पटपड़गंज की इंद्रप्रस्थ रामलीला समिति के अध्यक्ष संदीप बिंदल ने कहा कि उनकी समिति भी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ 'आज का रावण' नाम से एक पुतला जलाएगी जो कि जेनेरिक दवाओं और नकली दवाओं के मामले में कीमतों में हेरफेर को दर्शाता है।
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