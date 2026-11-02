'क्या पीस बॉन्ड साइन करवाएंगे'; दिल्ली पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन पर सौरव दास और रत्ना सिंह की चुटकी
दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के मेन गेट के बाहर दिल्ली पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन करने पर कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास और लीगल हेड रत्ना सिंह ने जमकर चुटकी ली है।
दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के मेन गेट के बाहर सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां कुछ पुलिकर्मी तख्ती और पोस्टर हाथों में लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों को अपने ही स्टाफ को रोकने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। नारे लगाते अपने ही साथियों को रोकना पुलिसकर्मियों के लिए किसी चुनौती जैसा नजर आ रहा था।
इस बीच पुलिस के प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास और लीगल हेड रत्ना सिंह ने तंज कसा है। सौरव दास ने जहां पीस बॉन्ड का जिक्र किया है तो वही रत्ना सिंह ने हिरासत के जरिए चुटकी ली है।
सौरव दास ने एक्स पर कहा है कि 'क्या इन पुलिसकर्मियों को शांति भंग करने के लिए पीस बॉन्ड पर साइन करने के लिए मजबूर किया जाएगा?' सौरव दास ने इसके साथ ही एक अन्य पोस्ट में दिल्ली पुलिसकर्मियों के प्रोटेस्ट का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसते हुए लिखा 'अभूतपूर्व दृश्य!'
वहीं रत्ना सिंह ने एक्स पर कहा कि 'देखते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस, पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने वाले अपने ही अधिकारियों को हिरासत में लेगी और फिर उन्हें छोड़ने के लिए गारंटी मांगेगी।'
रत्ना सिंह ने एक्स पर ही एक अन्य पोस्ट में कहा ‘विरोध-प्रदर्शन का सीजन।’
क्यों प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मी?
प्रदर्शन की वजह शाहदरा थाने में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद दो पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर के मुद्दे पर है। विवाद 23 अक्टूबर को थाने में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हाथापाई से शुरू हुआ, जिसमें एक वकील सिर में गंभीर चोट लगने से घायल हो गए थे। घटना के बाद वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था। विरोध को देखते हुए 28 अक्टूबर को सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा के थाना प्रभारी (एसएचओ) रहे अरुण कुमार का ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया गया। मनस्वी का ट्रांसफर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी स्पेशल पुलिस युनिट में तो अरुण कुमार का ट्रांसफर सिक्योरिटी यूनिट में कर दिया गया।
क्या बोले मनस्वी वशिष्ठ?
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, मनस्वी वशिष्ठ भी प्रदर्शन कर रहे पुलिस अधिकारियों के साथ खड़े थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) होना चाहिए। अगर हमारे साथ ही ऐसा होगा तो हम शहर के लोगों की हिफाजत कैसे करेंगे। प्रदर्शन के बीच सुबह करीब साढ़े 11 बजे वशिष्ठ और अन्य पुलिस अधिकारियों को उनकी मांगों को सुनने के लिए और कमिश्नर से मिलने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर बुलाया गया था।
वकीलों का क्या कहना है?
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, पिछले हफ्ते हड़ताल पर रहे वकीलों ने आरोप लगाया था कि एसीपी और एसएचओ ने उन वकीलों को धमकाया जो बंसल के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे।
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