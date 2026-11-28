12 लाख रुपये किराया देकर रहते हैं सौरभ दास? आरोपों पर CJP नेता का EMI वाला जवाब
सीजेपी नेता ने उन आरोपों को एकबार फिर सिरे से खारिज किया है कि वे 12 लाख रुपये किराया देकर कोठी में रहते हैं। उन्होंने इसके साथ ही ईएमआई वाली गणित भी समझाया है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक और प्रवक्ता सौरभ दास ने उन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि वे 12 लाख रुपये किराया देकर कोठी में रहते हैं। सीजेपी नेता ने कहा है कि वे पागल नहीं जो 12 लाख रुपये किराया देकर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर तो वे साउथ दिल्ली में घर खरीद लेंगे और ईएमआई का भुगतान कर लेंगे।
सीजेपी नेता सौरभ दास ने द क्विंट को दिए इंटरव्यू में बताया कि ‘बोल रहे हैं कि मैं 12 लाख रुपये किराया देकर रहता हूं। क्या मैं कोई पागल हूं। इससे बेहतर तो मैं साउथ दिल्ली में घर खरीदकर ईएमआई का भुगतान करूंगा और मकान का ही मालिक बन जाऊंगा। इसके साथ ही मेरे पास घर के रजिस्ट्री के पेपर भी होंगे।’
यूट्यूबर ने बनाया था वीडियो
दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब एक यूट्यूबर ने साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित एक कोठी का वीडियो शेयर किया था। यूट्यूबर ने दावा किया था कि सौरभ दास इसी में रहते हैं और 12 लाख रुपये किराया देते हैं। इसके बाद से ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उनकी लाइफस्टाइल और कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए जाने लगे।
पहले भी सिरे से खारिज कर चुके हैं
सौरभ दास इससे पहले भी 12 लाख रुपये किराया देने वाली बात पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं और इसे खारिज करते आए हैं। करीब 2 महीने पहले भी दास ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इस बारे में सिर्फ झूठी कहानी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास हर महीने 10 लाख रुपये होते तो क्या वो पूरी कोठी ही नहीं खरीद लेता। डाउन पेमेंट करके मालिक बी बना जा सकता है। दास ने कहा था कि किराए को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं कोई कहता है कि 5 लाख तो कोई 7 तो कोई 12 लाख सालाना। सौरभ दास ने कहा था कि किराया चाहे जितना भी है वह उसका भुगतान करने में सक्षम है। हालांकि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह जरूर साफ कर दिया था कि जितने किराए का दावा किया जा रहा है वे उतने का भुगतान नहीं करते हैं।
सीजेपी की फंडिंग कहां से होती है?
सीजेपी नेताओं का हमेशा से दावा रहा है कि उनका संगठन क्राउड फंडिंग के वजह से चलता है। हालांकि विरोधी पार्टियां सीजेपी की फंडिंग में किस अन्य राजनीतिक दल या विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते रहे हैं।
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