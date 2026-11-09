'बेवकूफी की भी हद होती है'… अब किस बात पर भड़कीं कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह
कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड लीगल हेड रत्ना सिंह ने दिल्ली की खराब हवा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि लोग परंपरा, प्रतिष्ठा के नाम पर 'अनुशासन' ही भूल गए हैं।
दिवाली के जश्न के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को घने कोहरे और धुंध की चादर छाई रही। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 से ज्यादा दर्ज किया गया।
दिल्ली की 'जहरीली' हवा पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की लीगल हेड रत्ना सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। रत्ना सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें एक्यूआई को लेकर जमकर खरी-खरी सुनाई है।
क्या बोलीं सीजेपी की लीगल हेड?
रत्ना ने एक्स पोस्ट में कहा 'मैं लखनऊ में हूं और यह सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है कि मुझे जल्द दिल्ली आना है। मैं यहां किसी किसी को भी दोष नहीं देना चाहती क्योंकि लोगों ने बार-बार यह दिखाया है कि वे अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की सोच पहले ही बदलना बंद हो गई थी।
परंपरा, प्रतिष्ठा के नाम पर 'अनुशासन' ही भूल गए हैं लोग। हर साल की यही सिलसिला जारी है। कोर्ट सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत देता, दुकानदार ग्रीन पटाखों को छोड़कर सब कुछ बेचते हैं और लोग तब तक पटाखे फोड़ते हैं जब तक उनकी जेब खाली न हो जाए। और फिर पूरी सर्दियों के दौरान प्रदूषण का रोना रोते हैं। वे इसके लिए क तरह के बहाने बनाते हैं या एक-दूसरे के धर्म को जिम्मेदार ठहराते हैं।'
'बेवकूफी की भी हद होती है'
रत्ना सिंह ने आगे कहा ‘भगवान के लिए थोड़े समझदार बनिए। अपने आस-पास देखिए। छोटे बच्चे, जानवर, बुजुर्ग और सड़कों पर रहने वाले उन गरीब लोगों के बारे में सोचिए जो एन-95 मास्क तक नहीं खरीद सकते। 10 एयर प्यूरीफायर तो रही दूर की बात। उनके पास इस जहरीली हवा में सांस लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बेवकूफी की भी हद होती है।’
दिल्ली में पांच साल की सबसे प्रदूषित दीपावली
पीटीआई के मुताबिक दिल्ली में इस साल दिवाली के दिन पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया और इस दिन औसत एक्यूआई 376 रहा। वहीं दिवाली के अगले दिन सोमवार सुबह 10 बजे एक्यूआई 371 दर्ज किया गया, जो 2021 के बाद दिवाली के अगले दिन का प्रदूषण का सबसे ज्यादा स्तर है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई थी। शहर में रविवार को औसत एक्यूआई 376 दर्ज किया गया जो कि 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। दिल्ली में अगले कुछ दिन हवा के बेहद खराब रहने की संभावना जताई गई है।
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