जल्द मुझे एलियन साबित कर देंगे; CJP नेता सौरव दास ने आलोचकों को जमकर सुनाया, क्या मामला?
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास ने दिल्ली के निवास से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों पर आलोचकों को जमकर खरी-खरी सुनाई है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने आलोचकों पर तंज कसा है। दास ने यह तंज उन दावों के लेकर कसा है जिसमें कहा जा रहा है कि वे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट के सामने दिल्ली में रहने का प्रमाण सौंपने में नाकाम रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट ने उनसे यह प्रमाण 'पीस बॉन्ड' (शांति बनाए रखने के मुचलका) भरने की प्रक्रिया के दौरान मांगा गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि मजिस्ट्रेट को सौरव दास के दिल्ली के निवासी होने, रेंट एंग्रीमेंट या लीज से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं सौंपा गया है। पोस्ट में दावा किया गया है कि सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास को मामले में दिल्ली के निवास का सबूत जमा करने के निर्देश जारी किए गए थे।
सौरव दास ने जमकर सुनाई खरी-खरी
सौरव दास ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों पर तंज कसते हुए कहा 'ये दक्षिणपंथी 'अंधभक्त' जल्द ही यह साबित कर देंगे कि मैं नेपच्यून से आया हुआ कोई एलियन हूं!'
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि 'पीस बॉन्ड' की प्रक्रिया के बीच सौरव दास के दिल्ली के पते की जांच की जा रही है। 'पीस बॉन्ड' के कथित उल्लंघन से जुड़ी सुनवाई के दौरान स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सौरव दास को दिल्ली में अपने वर्तमान आवासीय पते का प्रमाण साबित करने वाले दस्तावेज को पेश करने के लिए कहा है।
स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किया गौर
सुनवाई के दौरान सौरव दास के अलावा सीजेपी के नेता आशुतोष रांका भी कोर्ट में पेश हुए थे। इस दौरान स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (नई दिल्ली) ऋतु राज ने यह गौर किया कि अपने जमानतदारों के साथ पहुंचे दोनों नेताओं में से दास के जमा किए गए दस्तावेज यह साबित नहीं कर रहे जिससे दिल्ली में उनके पते की पुष्टि हो। इसके बाद सौरव दास की कानूनी टीम ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए कोर्ट से समय की मांग की जिसे स्वीकार कर लिया गया। मामले में अब 17 नवंबर को सुनवाई होगी।
करीब एक हफ्ते न्यायिक हिरासत से बाहर आए हैं दोनों
आपको बता दें कि सौरव दास और रांका को 12 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर जबरन तिरंगा फरहाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद गिरफ्तारी के बाद करीब एक हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहने के बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 21 अक्तूबर को बॉन्ड की शर्तों के साथ रिहाई दी थी।
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