‘हमें तो पता भी नहीं था’; गोवा में कैंपेन लॉन्च करते हुए अभिजीत दीपके ने बताई वो हैरानी वाली बात
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने गोवा में 'क्या बोलती पब्लिक' अभियान लॉन्च कर दिया है। इस दौरान दीपके ने एक हैरानी वाली बात भी बताई।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने रविवार (22 नवंबर) को अपने देशव्यापी जनसंपर्क अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' की शुरुआत कर दी। इस अभियान का मकसद स्थानीय मुद्दों और लोगों खासकर युवाओं की समस्याओं और चिंताओं को सामने लाने के लिए एक मंच मुहैया करवाना है।
अभियान के लॉन्च के दौरान सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके, सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका भी मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत पणजी से की गई है। इस दौरान दीपके ने कहा कि सीजेपी इस बात से अनजान थी कि दिल्ली में जंतर-मंतर पर उनके विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में गोवा में भी लोग सड़कों पर उतरे रहे हैं।
सीजेपी संयोजक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा ‘जंतर-मंतर पर हमारे विरोध प्रदर्शन के दौरान हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गोवा में भी लोग हमारे समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं।’
सीजेपी ने एक्स पोस्ट में क्या कहा?
कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर इस कार्यक्रम की तस्वीर शेयर की गई है। पार्टी ने एक्स पोस्ट में बताया कि 'हम यहां आपकी बात, चिंताएं, सवाल, इच्छाएं और गोवा के लिए आपके नजरिए को सुनने के लिए हैं।
अभियान का क्या मकसद
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गोवा की नेता आफरीन खान ने बताया है कि यह अभियान गोवा के लोगों को स्थानीय मुद्दों को उठाने और युवाओं को ऐसे मुद्दों पर पहचान करवाने में मदद करेगा जिनपर ध्यान देने की जरूरत है।
गोवा के टाउनशिप प्रोजेक्ट्स पर दीपके ने जताई चिंता
अभिजीत दीपके ने गोवा में टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर गहरी चिंता जताई है। दीपके ने एक इंटरव्यू कहा है कि ‘जितनी तेजी से टाउनशिप प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और गोवा के लोगों की जमीनें छीनी ज रही हैं, वह काफी हैरान कर देने वाला है। यही काम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्यों नहीं किया जा सकता जिससे गोवा के युवाओं को बेसिक एजुकेशन किसी और राज्य में न जाना पड़े।’
घायल के साथ अस्पताल में मुलाकात की थी
दीपके ने इससे पहले शनिवार को आरोप लगाया था कि उत्तरी गोवा जिले के करापुर-सारवन गांव में एक प्राइवेट कंपनी की बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध करने पर स्थानीय लोगों पर बेरहमी से हमला किया गया, लेकिन राज्य सरकार को केवल बिल्डरों की चिंता है। दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर एक घायल के साथ अस्पताल में मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की थीं। दीपके ने कहा कि हम करापुर-सारवन के ग्रामीणों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। गोवा को जमीन माफिया और भ्रष्ट नेताओं से बचाना अब जरूरी है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग