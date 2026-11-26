महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण नहीं चाहते अभिजीत दीपके, बताया कितना होना चाहिए
सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण नहीं बल्कि 50 फीसदी आरक्षण चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब महिलाओं की आबादी आधी है तो उन्हें 50 फीसदी आरक्षण भी मिलना ही चाहिए।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने गुरुवार को कहा कि महिलाओं को 33 फीसदी ने नहीं बल्कि 50 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। एक जनसभा को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा कि महिलाओं की आबादी आधी है तो इस वजह से आधा प्रतिनिधित्व भी देना चाहिए।
दीपके ने कहा 'महिला आरक्षण पर काफी बात हो रही है। अच्छी बात है लेकिन मुझे लगता है कि 33 फीसदी नहीं 50 फीसदी महिला आरक्षण होना चाहिए। क्यों 33 फीसदी? महिलाओं की जनसंख्या 33 फीसदी है क्या? आधी आबादी है तो आधी सीट्स भी देनी पड़ेगी।'
दीपके बोले- टिकट बंटवारे से ही कर दीजिए शुरुआत
दीपके ने इसके साथ ही अगले साल होने वाले विधासनभा चुनाव के लिए होने वाले टिकट बंटवारे के दौरान ही 50 फीसदी महिलाओं को टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा ‘इसकी शुरुआत होनी चाहिए भाजपा के इलेक्शन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। पार्लियामेंट जब जाएंगे तब जाएंगे आप आपके इलेक्शन में कितनी औरतों को टिकट देंगे पहले यह बताइए। यूपी, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं सारी पार्टियों को कहिए और खुद भी 50 फीसदी जो टिकट्स हैं वो औरतों को दीजिए। तब देखेंगे आपके महिला आरक्षण को। लड़कियों से पूछना चाहता हूं होना चाहिए नहीं होना चाहिए 50 फीसदी?’
सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। दोनों सदनों की एक-एक दिन की बैठक तय की गई है। ऐसी अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थीं। हालांकि सरकार ने बैठक के एजेंडे पर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं की है।
सत्र में लाया जा सकता है महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़ा बिल
सत्र ऐसे समय पर बुलाया गया है जब सरकार महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को लागू करने के इरादे से डिलिमेटन बिल पास कराना चाहती है जिससे लोकसभा की मौजूदा 543 सीट की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो जाए। इसके लिए सरकार ने अलग-अलग विधेयक पेश किए थे जिसके जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटे का प्रावधान लागू हो जाए।
संसद में गिर गया था संशोधन बिल
आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल इससे पहले संसद में गिर गया था। मोदी सरकार के पास सदन में बहुमत का आंकड़ा नहीं है और सरकार इसके लिए विपक्ष को साधने की कोशिश में है।
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