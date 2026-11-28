CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को मिला 101 साल के 'कॉकरोच' का साथ, 'फंडिंग' भी की; VIDEO
अभिजीत दीपके को 101 साल के 'कॉकरोच' का साथ मिला है। दीपके ने खुद अपने एक्स हैंडल पर वीडयो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्हें कुछ पैसों का सपोर्ट भी मिला है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके की एक 'एक्स' पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रही है। दीपके ने इस पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे 101 साल की महिला से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ लिखा गया व्यंग्यात्मक कैप्शन और मुलाकात के दौरान गंभीर चर्चा सभी का ध्यान खींच रहे हैं।
अभिजीत दीपके ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा कि 'आज महाराष्ट्र के यवतमाल में 101 साल के कॉकरोच से मुलाकात हुई।'
जमीन पर बैठ दीपके ने सुनी बुजुर्ग की पूरी बात
वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत दीपके कुर्सी पर बैठी महिला के सामने पहले तो झुककर खड़े होते हैं और फिर अगले ही पल हाथ बैठ जाते हैं और इस दौरान उनसे लगातार बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान दीपके और बुजुर्ग महिला के बीच सहज बातचीत होती है। गौरतलब है कि 'कॉकरोच' शब्द अभिजीत दीपके के आंदोलन के पहचान से जुड़ा है।
मोदी सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी
बुजुर्ग महिला इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ दीपके के सामने नाराजगी जाहिर करती नजर आईं। इस दौरान बगल में ही मौजूद एक शख्स ने अभिजीत दीपके को बताया कि महिला की उम्र 101 साल है।
दीपके को महिला ने दिए पैसे
मुलाकात के अंत में महिला ने अभिजीत दीपके को कुछ पैसे भी दिए हालांकि वीडियो में देखा जा सकता है कि सीजेपी फाउंडर ने शुरुआत में पैसे लेने से मना कर दिया मगर अंत में स्वीकार कर लिया। सीजेपी फाउंडर कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनका संगठन 'क्राउड-फंडिंग' के जरिए ही चल रहा है।
बुजुर्गों के बीच भी सीजेपी की पॉपुलैरिटी?
बहरहाल अभिजीत दीपके एक ऐसी महिला से मिलना जो एक सदी से ज्यादा का जीवन देख चुकी है और उनकी चिंताओं को सुनना यह दिखाता है कि संगठन की पॉपुलैरिटी कहीं न कहीं युवाओं खासकर जेन-जी के साथ-साथ बुजुर्ग के बीच भी है।
मई 2026 के बाद से तेजी से बड़ा हुआ है संगठन
आपको बता बता दें कि मई 2026 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' का आगाज हुआ था। यह संगठन सीजेआई की कथित टिप्पणी के विरोध के तौर पर खड़ा हुआ था।
बता दें कि अभिजीत दीपके सूखाग्रस्त किसानों को हो रही परेशानी को लेकर यवतमाल के दौरे पर हैं। उन्होंने किसानों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जा रही आर्थिक मदद को काफी कम बताया है।
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