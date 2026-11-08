'कितनी याद आती है'... CJP फाउंडर अभिजीत दीपके का दिवाली पर छलका दर्द, शेयर किया खास मैसेज
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का दिवाली पर दर्द छलका है। उन्होंने घर से दूर रहकर दिवाली मनाने वालों के लिए खास बधाई संदेश जारी किया है।
दिवाली का त्योहार जहां खुशियां, रोशनी और अपनों का साथ लेकर आता है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि घर से दूर रहकर इस खास दिन को सेलिब्रेट करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐसे ही लोगों को दिवाली की खास शुभकामनाएं दी हैं। यह खास बधाई संदेश अभिजीत दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका में बिताई अपनी दो दिवाली का भी जिक्र किया है जो उन्होंने परिवार से दूर रहकर मनाई थी।
सीजेपी फाउंडर ने एक्स पर लिखा 'विदेश में रहते हुए जब मैंने दो दिवाली घर से दूर मनाई, इसलिए मैं जानता हूं कि त्योहारों के दौरान परिवार और अपनों की कितनी याद आती है। इसलिए जो लोग घर से दूर दिवाली मना रहे हैं उन्हें मेरा ढेर सारा प्यार। आशा करता हूं कि आप अगली दिवाली अपनों के साथ सेलिब्रेट कर पाएं।'
दीपके ने बधाई संदेश में और क्या-क्या कहा?
दीपके ने अपनी पोस्ट में कहा ‘हमारे सभी सेनाओं के जवानों, पुलिस के जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, एयर लाइन और रेलवे कर्मचारियों, रोड ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों, दमकल कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, रेजिडेंशियल सिक्योरिटी स्टाफ, हॉस्टल और विदेश में रहने वाले छात्र, घर वापस न लौट पाने वाले प्रवासी मजदूर और अपने परिवारों से दूर यह दिवा ली बिताने वाले अन्य सभी लोगों को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप अगली दिवाली अपनों के साथ बिता पाएं।’
विदेश में काफी समय बिताकर भारत लौटे हैं दीपके
गौरतलब है कि अभिजीत दीपके विदेश में लंबा वक्त बिता चुके हैं। दीपके ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ऐसे में उन्होंने दिवाली पर घरवालों से दूर रहने के दर्द और अकेलापन को सभी का साथ शेयर करते हुए बिना किसी राजनीतिक बयानबाजी के पूरी तरह से मानवीय और भावनात्मक तरह से यह बधाई संदेश दिया।
शनिवार को कोच्चि में भरी थी हुंकार
आपको बता दें अभिजीत दीपके शनिवार को केरल के कोच्चि में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक रैली को संबोधित किया था। सीजेपी फाउंडर ने इस दौरान ऐलान किया कि वे गिरफ्तारी और हमलों के बावजूद देशभर में तिरंगा लेकर यात्रा जारी रखेंगे। दीपके ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम 120 साल तक भी सत्ता में रहेंगे तो तब भी महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़े नहीं हो पाएंगे।
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