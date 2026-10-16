CJP Protest LIVE: कनॉट प्लेस के आस पास धीमी की गई इंटरनेट सेवा, अभिजीत दीपके को पुलिस ने थमाया नोटिस

दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को तिरंगा मार्च से ठीक पहले नोटिस थमाया है।

CJP Protest Live: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम पांच बजे से तिरंगा मार्च निकालने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने तिरंगा मार्च को समर्थन दिया है। वहीं अन्य छात्र संगठन भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। मार्च शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस की एक टीम सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके के पास पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की टीम ने दीपके को नोटिस थमाया। इस नोटिस में तिरंगा मार्च न करने की बात कही गई है। पुलिस दीपके को नोटिस देनेे NCP-SCP के प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर पहुंची। दीपके अनीश गवांडे पर ही ठहरे हुए हैं। नोटिस में बताया गया है कि जहां वे तिरंगा मार्च निकालने जा रहे हैं वहां पर धारा 163 लागू है और अगर वे मार्च निकालते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से मना कर दिया। देश की सर्वोच्च कोर्ट के समक्ष इस याचिका में सेंट्रल पार्क को बंद करने के की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा है कि उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष समझदारी से काम लेंगे।

16 Oct 2026, 04:34:14 PM IST CJP Tiranga Yatra Live: पालिका गेट नंबर दो से भीड़ को हटाया गया सीजेपी के तिरंगा मार्च से पहले कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा बल तैनात है। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। पालिका गेट नंबर दो से भीड़ को हटाया गया है। मार्च को देखते हुए प्रशासन ने यहां धारा 163 लागू की है।

16 Oct 2026, 04:18:46 PM IST CJP Protest Live: कनॉट प्लेस में कड़ी सुरक्षा, धारा 163 लागू #WATCH | Delhi: Heavy security deployment around the Central Park ahead of CJP's ‘Lehra Do Tiranga’ protest here Section 163 is in effect in Connaught Place and no permission has been granted by the NDMC for the Tiranga Yatra https://t.co/zBljn0HlTF — ANI (@ANI) October 16, 2026 कॉकरोच जनता पार्टी के ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन से पहले सेंट्रल पार्क के आसपास भारी सुरक्षा बल की तैनात है। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है। एनडीएमसी ने मार्च की अनुमति नहीं दी है। सेंट्रल पार्क में अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया है। यह मार्च शाम पांच बजे से निकाला जाना है।

16 Oct 2026, 04:10:08 PM IST CJP Tiranga Yatra Live: कनॉट प्लेस के आस पास इंटरनेट सेवा धीमी की गई Delhi: Heavy security has been deployed in Connaught Place. CJP has called on people to assemble at Central Park carrying the national flag. Delhi Police detained a man near Gate No. 6 of Rajiv Chowk Metro Station. https://t.co/FXUeu8wcCO — IANS (@ians_india) October 16, 2026 CJP Tiranga Yatra Live: कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा व्यस्था है। इस बीच कनॉट प्लेस के आस पास इंटरनेट सेवा धीमी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 के पास एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सीजेपी ने लोगों से शाम पांच बजे से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होने के लिए कहा है। CJP%20Tiranga%20Yatra%20Live:%20कनॉट%20प्लेस%20में%20भारी%20सुरक्षा%20व्यस्था%20है।%20इस%20बीच%20कनॉट%20प्लेस%20के%20आस%20पास%20इंटरनेट%20सेवा%20धीमी%20कर%20दी%20गई%20है।...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com%2Fs%2Fdeeplink%3FtargetUrl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com%2Fncr%2Fdelhi%2Fcockroach-janta-party-central-park-connaught-place-tiranga-yatra-live-updates-live-blog-201792141253121.html%26utm_source%3Dlhstory_whatsapp%26utm_campaign%3Dlh_article_share%26utm_medium%3Dlhmweb%26redirectToBrowser%3Dfalse%26skipPreviewPageIOS%3Dfalse%26appPrefix%3Dlh%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class="whtsappIcn">

16 Oct 2026, 04:06:00 PM IST CJP Protest Live: एक्शन लिया जाएगा अगर… दीपेक को दिए नोटिस पर बोले नई दिल्ली के डीसीपी सीजेपी के तिरंगा मार्च से पहले नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया है कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है और यह पहले ही बताया जा चुका है। इसके तहत कुछ पाबंदियां हैं और उसका पालन करना होगा। उन्होंने बताया है कि अभिजीत दीपके को डीपी एक्ट के तहत नोटिस जारी हुआ है। अगर वे कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा।

16 Oct 2026, 03:49:35 PM IST CJP Tiranga Yatra Live: दीपके को पुलिस ने दी क्या न करने की सलाह? न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को जारी किए नोटिस में कहा है कि वे ऐसी गतिविधियों से बचें जिनसे नागरिकों, व्यापारियों, यात्रियों और अन्य लोगों के अधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है।

16 Oct 2026, 03:22:46 PM IST CJP Protest Live: मार्च से पहले क्या बोले डीसीपी स्पेशल सेल? डीसीपी स्पेशल सेल नर्रा चैतन्य ने सीजेपी के तिरंगा मार्च को लेकर कहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माहौल शांतिपूर्ण रहे हम यह सुनिश्चित करेंगे। आप अभी भी देख सकते हैं कि हालात पूरी तरह शांत हैं।

16 Oct 2026, 03:02:16 PM IST CJP Tiranga Yatra Live: कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा बल तैनात #WATCH | Delhi: Heavy security deployment at Connaught Place, ahead of CJP Founder Abhijeet Dipke's call for a ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Connaught Place’s Central Park. https://t.co/eTmx3JuJjz — ANI (@ANI) October 16, 2026 सीजेपी के 'तिरंगा मार्च' के ऐलान के वजह से कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।