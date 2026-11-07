अभिजीत दीपके ने फिर दिखाया 'दम', रांका भीड़ देख खुश तो सौरव दास बोले BJP की छाती पर...
सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार को जंतर-मंतर एट कोच्चि' अभियान के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार को केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि वे गिरफ्तारी और हमलों के बावजूद देशभर में तिरंगा लेकर यात्रा जारी रखेंगे।
'जंतर-मंतर एट कोच्चि' अभियान के तहत हुए इस कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिली जिसे देखकर सीजेपी नेता आशुतोष रांका काफी गदगद नजर आए। रांका ने अभिजीत दीपके का एक वीडियो शेयर कर आलोचकों पर निशाना साधा। रांका ने तंज कसते हुए लिखा ‘बस जब कुछ लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया है।’
वहीं सीजेपी नेता सौरव दास ने अभिजीत दीपके के जनसभा में महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर दिए बयान पर सहमति जताई और साथ ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा। सौरव दास ने एक्स पर अभिजीत दीपके के संबोधन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ‘सत्य वचन, बीजेपी की छाती पर, गांधी, नेहरू, अंबेडकर।’
गांधी, नेहरू, अंबेडकर पर क्या बोले दीपके?
संबोधन के दौरान सीजेपी फाउंडर ने कहा कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि महात्मा गांधी भारत की आत्मा हैं, बाबासाहेब अंबेडकर भारत की रीढ़ हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का मस्तिष्क हैं। नरेंद्र मोदी 120 साल तक भी सत्ता में रहें मगर तब भी कभी भी गांधी, नेहरू, अंबेडकर से बड़े नहीं बन सकते। यह असंभव है। आप सिर्फ सपने देख रहे हैं। सपने देखना अच्छी बात है। लेकिन आप इनसे बड़े नहीं बन पाएंगे कभी क्योंकि इन लोगों ने देश के लिए जो किया वो आप कभी नहीं कर सकते क्योंकि आप उन लोगों के संगठन से आ रहे हो। जब ये लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे तब आप उन लोगों के जूते पॉलिश कर रहे थे और यही अंतर है।'
सौरव दास और रांका के लिए क्या बोले?
जनसभा को संबोधित करते हुए अभिजीत दीपके ने सौरव दास और रांका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तिरंगा लेकर जंतर-मंतर में प्रवेश करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा ‘इस तिरंगे को फहराने के लिए मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे दो भाइयों सौरव और आशु को भी इसे फहराने के लिए जेल भेजा गया। भारत में ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब हम अंग्रेजों का शासन था।’
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