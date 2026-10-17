दिल्ली पुलिस के 'शुभ मुहूर्त' पर भड़के अभिजीत दीपके, जमानत पर बाहर आते ही बताई एक ‘अजीब आदत’
जमानत पर रिहा होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस के 'शुभ मुहूर्त' और एक ‘अजीब आदत’ बताई है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके को शनिवार को जमानत के बाद रिहा कर दिया गया। दीपके को शुक्रवार शाम उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च में शामिल होने के लिए घर से निकले ही थे। दीपके को शुक्रवार को धारा 163 का उल्लंघन करने पर हिरासत में लेने के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस हिरासत से गिरफ्तारी तक के अपने अनुभव को दीपके ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। दीपके ने एक्स पर कहा ‘दिल्ली पुलिस की एक अजीब आदत है। सबसे पहले वे आपको हिरासत में लेते हैं और फिर इस दौरान आपको वकीलों से भी नहीं मिलने दिया जाता। इसके साथ ही वे न तो आपको और न ही किसी और को इसकी जानकारी देते हैं आपको कहां ले जाया जा रहा है।’
दीपके ने दिल्ली पुलिस से पूछा- ये कौन-सा शुभ मुहूर्त?
दीपके ने आगे कहा 'इसके बाद वे फिर अचानक सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर गिरफ्तारी के कागज लेकर पहुंच जाते हैं और फिर सुबह 4 बजे ही आपके वकील को फोन करते हैं!मेरा साथ ऐसा अबतक दो बार हो चुका है। ये सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर को ऐसा कौन-सा शुभ मुहूर्त होता है, दिल्ली पुलिस?'
शाहरुख की फोटो शेयर कर भी बताया अनुभव
अभिजीत दीपके ने इससे पहले बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की एक तस्वीर शेयर कर जेल के अपना अनुभव शेयर किया था। उन्होंने तस्वीर शेयर कर बताया था कि बिना वाई-फाई और फोन के जेल में 24 घंटे बिताने के बाद बाहर निकलने पर कैसा महसूस होता है।
शर्तों के साथ दी गई है जमानत पर रिहाई
आपको बता दें दीपके को जमानत पर रिहाई का आदेश देते वक्त स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कुछ शर्तें लगाई हैं। दीपके से बॉन्ड पर साइन करवाए गए हैं। अगर दीपके इस बॉन्ड में लिखीं शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो भविष्य में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है।
रिहाई के बाद कहां पहुंचे अभिजीत दीपके?
अभिजीत दीपके रिहाई के बाद एनसीपी-एससीपी के प्रवक्ता अनीश गवांडे के झंडेवालान स्थित आवास पर पहुंचे। दीपके को गवांडे के आवास से बाहर निकलने के बाद ही हिरासत में लिया गया था। अनीश गवांडे ने अभिजीत के बाहर आने के बाद उम्मीद जताई है कि जल्द ही सीजेपी के सह-संयोजक और प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका भी जेल से बाहर आएंगे।
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