रामलील मैदान में विपक्ष की महारैली से पहले ममता बनर्जी से मिले अभिजीत दीपके, दिया समर्थन
इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली से पहले अभिजीत दीपके ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दिल्ली में मुलाकात की है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दिल्ली में मुलाकात की।
अभिजीत दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की हैं और साथ ही ममता बनर्जी को शुक्रिया भी कहा है। दीपके ने तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पर कहा 'टीएमसी प्रमुख से मुलाकात की और आशुतोष रांका और सौरव दास की अवैध गिरफ्तारियों के दौरान सीजेपी को दिए समर्थन के लिए उन्हें शुक्रिया कहा। इसके साथ ही चुनाव में धांधली के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के कल होने वाले विरोध प्रदर्शन पर अपना समर्थन भी दिया।'
रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली
आपको बता दें कि यह मुलाकात 1 नवंबर को इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली से पहले हुई है। विपक्ष इस रैली के जरिए देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने जा रहा है।
मुलाकात पर क्या बोलीं ममता बनर्जी?
अभिजीत दीपके से मुलाकात पर ममता बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया दी है। ममता ने एसआईआर और चुनाव आयोग से जुड़े अन्य मुद्दों को उठाने में अभिजीत दीपके और अन्य युवाओं की जमकर सराहना की है। ममता ने कहा है कि मुझे उनपर बहुत गर्व है बल्कि सिर्फ मुझे ही नहीं पूरी युवा पीढ़ी को उनपर गर्व है। वे ही इस आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले और शुरुआत करने वालों में हैं।'
समर्थन का दिया भरोसा
ममता बनर्जी ने इस दौरान इंडिया ब्लॉक की रविवार को होने वाली रैली के लिए सीजेपी के समर्थन को स्वीकार किया और कहा कि उनकी पार्टी आगे भी उन्हें समर्थन देती रहेगी। ममता ने कहा ‘उन्होंने (सीजेपी) ने कल की रैली के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। हमने भी उन्हें पूरा समर्थन दिया है।’
पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान एसआईआर और चुनाव आयोग से जुड़े कैंपेन का जिक्र करते हुए कहा कि युवा कार्यकर्ताओं के योगदान को नहीं भूला जाना चाहिए। उन्होंने कहा ‘जिन्होंने यहां आंदोलन शुरू किया उसे मत भूलिए। यह इतना आसान नहीं। उन्होंने हर दिन कितना कुछ सहा और झेला। अब किस तरह उनके सपने और उम्मीदें पूरी हो रही हैं।’
सीजेपी के प्रोटेस्ट में हुई थीं शामिल
आपको बता दें को ममता बनर्जी 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुई थीं। इसमें चार राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया था जिसमें ममता बनर्जी भी थीं। चारों पूर्व सीएम को हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
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