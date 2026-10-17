कॉकरोचों की फंडिंग पर बोले बर्गर खाने पर CJP से निकाले गए विजेता दहिया, कहा- जबतक मैं…
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की फंडिंग पर विजेता दहिया ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि जबतक वे सीजेपी से जुड़े थे तो खुद ही अपना खर्चा उठाते थे।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की फंडिंग को लेकर अक्सर तरह-तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। इस बीच बर्गर खाने की वजह से सीजेपी से निकाले गए विजेता दहिया ने फंडिंग को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दहिया ने कहा है कि फंडिंग को लेकर अगर सीजेपी से ही सीधे सवाल किया जाए तो यह ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वे अब संगठन का हिस्सा नहीं हैं।
विजेता दहिया ने इसके साथ ही सीजेपी में रहते किए गए खर्च को लेकर भी अपनी बात रखी। दहिया ने कहा कि 'अभी देखिए मैं सीजेपी का हिस्सा हूं नहीं तो ये आप उनसे (सीजेपी) से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जबतक मैं था तबतक एक-एक रुपये अपनी जेब से खर्च किया था। एकबार जैसे मैं हैदराबाद गया था फ्लाइट का आने-जाने का खर्चा था या यहां से हर रोज जंतर-मंतर जाता था। मतलब जो भी कोई खर्चा था सबकुछ मैंने अपने उससे खर्च किया था। और कोई एक पैसा भी सीजेपी के फंड से या कहीं से मैंने लिया नहीं।'
उन्होंने आगे कहा ‘वहां पर लोग फंड्स दे रहे थे जो डिब्बा वगैरह रखा हुआ था, वो है क्या आप उनसे पूछिए।’
अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन के दावे के बाद फंडिंग पर सवाल
दरअसल सीजेपी की फंडिंग को लेकर ताजा विवाद अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन के एक दावे के बाद शुरू हुआ। सिंगर का दावा है कि सीजेपी को भारत में प्रदर्शन करने के लिए अमेरिकी फंडिग मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं के लिए यह चुप रहने का समय नहीं है बल्कि इस कथित 'विघटनकारी सोच' के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम करने वाले दानदाता कॉकरोच जनता पार्टी को आर्थिक मदद दे रहे हैं। वहीं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की मैरी मिलबेन से इसपर बहस भी हुई थी। दीपके ने आंतरिक मामले में विदेशी हस्तक्षेप पर सवाल खड़े किए थे।
दीपके फंडिंग पर क्या बोले?
आपको बता दें कि भाजपा अभिजीत दीपके के अमेरिकी में की पढ़ाई के खर्च को लेकर भी सवाल खड़ी कर चुकी है। हालांकि दीपके ने सीजेपी आंदोलनों के खर्च को लेकर कहा था कि वे और उनके दोस्त मिलकर पैसा जुटाते हैं। दीपके ने जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक चले आंदोलन के दौरान कहा था कि हर कोई उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। दीपके ने इस दौरान क्राउडफंडिंग से पैसा जुटाने की बात कही थी।
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