CM की सख्ती का असर: दिल्ली में अवैध शराब तस्करों पर कसा शिकंजा, 14 महीनों में 1.5 लाख बोतलें जब्त
बीते साल अप्रैल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे अवैध शराब पर नकेल कसे। गुप्ता ने शराब की अवैध सप्लाई के संबंध में एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी जिसमें आबकारी विभाग वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे जिन्हें सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे अवैध सप्लाई को खत्म करें।
दिल्ली के आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर अपनी कार्रवाई तेजी कर दी है। सरकारी डेटा के मुताबिक विभाग ने 1 जनवरी 2025 से 3 मार्च 2026 तक 1.5 लाख बोतल अवैध शराब को अपने कब्जे में लिया है। इस दौरान 816 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई में भारी वृद्धि का संकेत देते हैं। डेटा के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 के बीच एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुल 859 एफआईआर दर्ज की थीं।
वहीं मार्च 2026 में अबतक 800 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं जो दिखाता है कि अवैध शराब के मामलों में पुलिस और प्रशासन कितनी तेजी से काम कर रहा है जबकि अभी साल के 9 महीने और बाकी हैं। बीते साल अप्रैल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे अवैध शराब पर नकेल कसे। गुप्ता ने शराब की अवैध सप्लाई के संबंध में एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी जिसमें आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे जिन्हें सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे अवैध सप्लाई को खत्म करें।
सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने भी सख्ती
ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के अंत तक, एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने धारा 40(ए) के तहत सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के 436 मामले दर्ज किए और 540 गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया, ‘विभाग अवैध शराब की तस्करी और बिना लाइसेंस वाली जगहों पर शराब की सप्लाई के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 1,50,353 अवैध शराब की बोतलें जब्त की जा चुकी हैं।’
4,992.69 करोड़ का राजस्व इकट्ठा
इसके अलावा, 31 जनवरी 2026 तक विभाग ने 4,992.69 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि, यह साल 2025-26 के लिए तय किए गए 6,000 करोड़ रुपये के सालाना टारगेट की दिशा में सकारात्मक कदम है। वतर्मान में शहर में आबकारी विभाग ने 178 थोक लाइसेंस दिए हैं जबकि पूरे शहर में शराब की 810 दुकानों का संचालन हो रहा है।
बनाई जा रही ही मोबाइल एप्लीकेशन
शराब दी दुकानों की लोकेशन ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सके इसके लिए विभाग 'e-Abkari App' मोबाइल एप्लीकेशन बनवा रहा है। इसके अलावा आबकारी विभाग शराब के नमूनों की नियमित जांच के लिए लैब्स को भी अपग्रेड कर रहा है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।