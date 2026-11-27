सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कैसे खड़ा किया गया ‘शीशमहल’, जनता से की एक अपील
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया अरविंद केजरीवाल ने कैसे खुद के लिए ‘शीशमहल’ खड़ा किया। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब की जनता से अपील की है कि वे भी इसे देखें।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व आधिकारिक आवास को शुक्रवार को जनता के लिए खोल दिया गया। सबसे पहले इस बंगले को मीडियकर्मियों को दिखाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने अरविंद केजरीवाल को जमकर खरी-खरी सुनाई है। रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम के खिलाफ अय्याशी, बेशर्मी और गुनहगार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और आरोप लगाया कि जनता की खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर इसे बनाया गया।
सीएम ने इसके साथ ही कहा है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब के लोगों को भी बंगला देखना चाहिए। रेखा गुप्ता ने कहा ‘ये बहुत जरूरी था मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस शीशमहल को देखना चाहती थी और हम चाहते हैं कि पंजाब की जनता भी इस देख ले। पहले दिल्ली को लूटा और पंजाब को। और फिर से कैसे बेशर्मी के साथ पंजाब के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, तो दिल्ली और पंजाब के गुनहगार आज जनता के सामने उनके सारे गुनाहों का पर्दा फिर से उठा है।’
सीएम ने बताया कैसे खड़ा किया 'शीशमहल'
रेखा गुप्ता ने आगे कहा ‘जनता ये देख रही है कि कैसे उन्होंने जनता की खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर अपने लिए शीशमहल खड़ा किया। और जनता बेघर ही रही और बेसहारा ही रही। दिल्ली को उन्होंने 12 साल में जिस तरीके से नोंचा दिल्ली का आर्थिक नुकसान किया और विकास कार्यों के नाम पर दिल्ली को कुछ दिया नहीं। केवल प्रोपगेंडा करोड़ों रुपये विज्ञापन पर खर्च करना, करोड़ों रुपये अपनी अय्याशी पर खर्च करना यही आम आदमी पार्टी के मुखिया और आम आदमी पार्टी की सरकार के हर व्यक्ति का का क्रियाकलाप था। आज जनता उसे देख पा रही है। दिल्ली की जनता पंजाब की जनता मैं कहना चाहती हूं कि सब लोग आकर देखें ताकि फिर से काठ की हांडी फिर से चढ़ने न पाए।’
करीब 10 साल तक इस बंगले में रहे थे केजरीवाल
आपको बता दें कि केजरीवाल साल 2015 से लेकर 2024 तक इस बंगले में रहे थे। फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच चर्चा में लेकर आई थी। यह बंगला दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित है। भाजपा आरोप लगाती है कि इस बंगले में केजरीवाल ने अपने सहुलियत के लिए मोटी रकम खर्च करवाई। भाजपा का आरोप है कि बंगले में कई महंगे सामान खरीदे गए।
शीशमहल की ओपनिंग में मंत्री भी मौजूद रहे
आज बंगले के दरवाजे आम जनता के लिए खोलने के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ने एकबार फिर बंगले के अंदर के सामनों को जनता को दिखाया और केजरीवाल को घेरने कोशिश की।
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