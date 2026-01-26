700 करोड़ से झुग्गी-बस्तियों का विकास, CM रेखा ने किया प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीCM Rekha Gupta lays foundation stone of projects of 700 crore for slum development
संक्षेप:

Jan 26, 2026 06:44 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झुग्गी-बस्तियों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली सरकार ने बीते साल 'दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड' को झुग्गी-बस्तियों के विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था। सीएम ने बताया कि इसी बजट से झुग्गी-बस्तियों में विकास कार्य किए जा रहे हैं जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।

झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमने तय किया है कि जल निकासी, पक्की सड़कें, शौचालय, पार्क और सामुदायिक विकास केंद्र जैसे सभी कार्य झुग्गी बस्तियों में किए जाएं, जहां लोग बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ये जिम्मेदारियां अपने हाथ में ली हैं। आज इनमें से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है।'

झुग्गीवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव

उन्होंने बताया कि आज झुग्गीवासियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए अलग से 700 करोड़ का बजट है। बीजेपी की सरकार में पहली बार झुग्गीवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का हर झुग्गीवासी गरिमापूर्ण जीवन जिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति की और झुग्गीवासियों को सिर्फ वोटबैंक समझा।

पिछली सरकारों के राज में डराया जाता था

सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में झुग्गी-बस्ती वालों को डराया जाता था। उनसे कहा जाता था कि बीजेपी सरकार में आ गई तो सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी लेकिन आज जब उन्हें ये पता चल रहा है कि हमारे यहां 700 करोड़ रुपये के विकास कार्य हो रहे हैं तो आज उन्हें न केवल बेहतर जिंदगी दिखाई दे रही बल्कि विश्वास भी जागा है। आपको बता दें कि जनसेवा सदन में आयोजित हुए शिलान्यास समारोह में झुग्गी-बस्ती वालों को भी बुलाया गया था। इस दौरान सीएम ने झुग्गीवासियों को खाना भी खिलाया।

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
