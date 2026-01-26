700 करोड़ से झुग्गी-बस्तियों का विकास, CM रेखा ने किया प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास

संक्षेप: जनसेवा सदन में आयोजित हुए शिलान्यास समारोह में झुग्गी-बस्ती वालों को भी बुलाया गया था। इस दौरान सीएम ने झुग्गीवालों के साथ खाना भी खाया। सीएम ने इस दौरान बताया कि आज झुग्गीवासियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए अलग से 700 करोड़ का बजट है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झुग्गी-बस्तियों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली सरकार ने बीते साल 'दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड' को झुग्गी-बस्तियों के विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था। सीएम ने बताया कि इसी बजट से झुग्गी-बस्तियों में विकास कार्य किए जा रहे हैं जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।

झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमने तय किया है कि जल निकासी, पक्की सड़कें, शौचालय, पार्क और सामुदायिक विकास केंद्र जैसे सभी कार्य झुग्गी बस्तियों में किए जाएं, जहां लोग बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ये जिम्मेदारियां अपने हाथ में ली हैं। आज इनमें से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है।'

झुग्गीवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव उन्होंने बताया कि आज झुग्गीवासियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए अलग से 700 करोड़ का बजट है। बीजेपी की सरकार में पहली बार झुग्गीवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का हर झुग्गीवासी गरिमापूर्ण जीवन जिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति की और झुग्गीवासियों को सिर्फ वोटबैंक समझा।