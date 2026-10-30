दिल्ली में पिछले एक दशक में सबसे साफ हवा वाला अक्टूबर, बारिश ने भी बनाए रिकॉर्ड; क्या वजह?
दिल्ली में पिछले एक दशक में सबसे साफ हवा वाला अक्टूबर दर्ज किया गया है। बारिश ने भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इनसब के पीछे आखिर क्या वजह रही? आइए जानते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। अक्टूबर के महीने में दिल्ली में मौसम और एयर क्वालिटी को लेकर नए रिकॉर्ड बने हैं। दिल्ली ने बीते एक दशक में अक्टूबर महीने में सबसे साफ हवा दर्ज की है और बीते चार सालों में सबसे ज्यादा बारिश और 2011 के बाद से सबसे ठंडा अक्टूबर का दिन दर्ज किया गया है।
'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' के मुताबिक दिल्ली में इस अक्टूबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 167 दर्ज किया गया, जो कि साल 2015 के बाद से इस महीने में सबसे कम है।
बारिश ने बनाए कौन-से रिकॉर्ड?
शहर में बीते चार सालों में अक्टूबर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 30 अक्टूबर सुबह साढ़ आठ बजे तक दिल्ली में 123.3 मिमि बारिश दर्ज की गई है। यह साल 1954 के बाद अक्टूबर महीने में चौथी सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले दिल्ली में अक्टूबर महीने में इससे ज्यादा बारिश साल 2022 में हुई थी, तब कुल 128 मिमि बारिश दर्ज की गई थी।
दिल्ली में शुक्रवार सुबह साढ़े 8 बजे बजे खत्म हुए 24 घंटों में 61.4 मिमि बारिश दर्ज की गई, जिससे यह चार साल में अक्टूबर का सबसे ज्यादा बारिश वाला दिन और 1951 के बाद से छठा सबसे ज्यादा बारिश वाला अक्टूबर का दिन बन गया।
अक्टूबर का औसत न्यूनतम और अधिकतम तापमान
दिल्ली में महीने की सामान्य बारिश 15.1 मिमि है। अक्टूबर में औसत न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंकड़ों के मुताबिक, 30 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि 1951 के बाद से सफदरजंग मौसम केंद्र में अक्टूबर महीने में दर्ज किया गया सबसे ठंडा दिन रहा।
एक्यूआई कितना दर्ज?
शुक्रवार को एक्यूआई 60 दर्ज किया गया जो कि 10 अक्टूबर 2022 के बाद से अक्टूबर में सबसे साफ हवा है, तब एक्यूआई 44 दर्ज किया गया था। इस अक्टूबर में सबसे ज्यादा एक्यूआई का स्तर 245 दर्ज किया गया।
बीते पांच साल के आंकड़े
अक्टूबर में औसत एक्यूआई साल 2026 में 167, 2025 में 223, साल 2024 में 234, 2023 में 219, 2022 में 210 और 2015 में 264 दर्ज किया गया था। जनवरी से अक्टूबर के बीच दिल्ली का औसत 168 रहा जो 2020 (तब 156) के बाद से इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे कम है। इस साल अक्टूबर में अबतक दिल्ली में पांच दिन एयर क्वालिटी 'खराब', तीन दिन 'संतोषजनक' और 22 दिन 'मध्यम' रही है। 21 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 'खराब' स्तर पर दर्ज की गई, इस दिन एक्यूआई 245 दर्ज किया गया था।
2015 के बाद यह पहली बार जब अक्टूबर के दूसरे हिस्से में एयर क्वालिटी 'खराब' स्तर पर दर्ज की गई जबकि पिछले कुछ साल में शहर का एक्यूआई महीने के पहले हिस्से में 'खराब' कैटेगरी में दर्ज किया जाता रहा है।
'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' के मनोज कुमार ने बताया कि अक्टूबर 2026 में दिल्ली का औसत एक्यूआई पिछले अक्टूबर महीनों के तुलना में कुछ कम रहा, हालांकि यह सितंबर 2026 के औसत से एक्यूआई से 1.5 गुना ज्यादा था।
‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू होने से पहले ही एक्यूआई कम दर्ज किया गया जो कि सफदरजंग में 61.4 मिमि बारिश होने के साथ ही 30 अक्टूबर को घटकर 60 पर पहुंच गया। यानी इससे यह पता चलता है कि एयर क्वालिटी में सुधार की वजह सिर्फ ग्रैप को मानने से पहले मौसम के असर को ध्यान में रखना जरूरी है।’
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