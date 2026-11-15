दिल्लीवालों को राहत! दिवाली के बाद मिली सबसे साफ हवा, अचानक 111 पर कैसे आ गया AQI?
Delhi Air Quality Index Today:दिल्लीवालों को खराब एयर क्वालिटी से थोड़ी राहत मिली है। दिवाली के बाद मिली सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। रविवार दोपहर 2 बजे एक्यूआई 111 दर्ज किया गया है।
Delhi Air Quality Index Today: दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) में रविवार को अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला। टाइम्स नाउ के मुताबिक, दोपहर 2 बजे एक्यूआई 111 दर्ज किया गया जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है। ज्यादात्तर इंडेक्स में एयर क्वालिटी 100 से 130 के बीच दर्ज की गई।
दिवाली के बाद से ही दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही थी। यानी दिवाली के बाद यह पहला मौका है जब देश की राजधानी की हवा में इतने बड़े स्तर पर सुधार देखने को मिला है। दिवाली के दौरान और उसके बाद लाइव ट्रैकिंग में कई जगहों पर पीएम2.5 का स्तर 900 के पार पहुंच गया था। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, हल्की बारिश के बाद दिल्ली में धूप खिली और एयर क्वालिटी में काफी सुधार दिखा।
एक्यूआई 353 के स्तर पर दर्ज
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, दिल्ली में रविवार सुबह एक्यूआई 353 के स्तर पर दर्ज किया गया था जो कि 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
शनिवार को कैसा था एक्यूआई?
कुल 54 निगरानी केंद्रों में से 47 पर एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि सात केंद्रों पर यह 'गंभीर' श्रेणी में रही। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) दिल्ली में सबसे ज्यादा 428 एक्यूआई दर्ज किया गया, इसके बाद आईटीओ में एक्यूआई 414 रहा।
क्या है प्रदूषण के मानक
सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।
जताया था बारिश का अनुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज दिन भर आसामान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताया था, जिससे एयर क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। आईएमडी ने रविवार के लिए अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है।
पीएम2.5 और पीएम10 में कमी आने का अनुमान
पीटीआई के मुताबिक दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (एक्यूईडब्ल्यूएस) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी में मामूली सुधार होने की उम्मीद है। इसके अनुसार, पीएम2.5 और पीएम10 में अगले दो दिनों में कमी आने की संभावना है।
ग्रैप का तीसरा चरण लागू है
आपको बता दें क प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू है। इसके तहत कंस्ट्रक्शन से लेकर वाहनों पर सख्त पाबंदियां लागू हैं। वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली में आर्टिफिशियर बारिश करवाने के लिए आने वाले दिनों क्लाउड सीडिंग का नया ट्रायल हो सकता है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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