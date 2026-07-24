महिला प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी और छात्रों पर हमले, पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए वेबसाइट शुरू करेगी CJP
कॉकरोज जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी और छात्रों पर किए गए हमले के मामले में पुलिस को घेरने की तैयार में है। इसके लिए पार्टी एक वेबसाइट शुरू करने जा रही है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से जुड़े पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए एक खास वेबसाइट शुरू करेगी। सीजेपी ने कहा कि वह इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के लिए अदालत का रुख करेगी।
सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों ने छात्रों के साथ मारपीट की और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ छेड़छाड़ की।
दास ने कहा, ''जैसा कि हमने पहले ही घोषणा की थी, छात्रों पर हमला करने, उन्हें घायल करने और युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले हर पुलिस अधिकारी को आगाह कर चुके हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम हर बात का हिसाब रखेंगे।''
उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कार्रवाई में कथित तौर पर शामिल पुलिसकर्मियों की तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने की अपील की।
उन्होंने कहा, ''हम एक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं और सभी प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे उन पुलिस अधिकारियों के वीडियो या फोटो अपलोड करें जिन्होंने उन पर हमला किया था। सीजेपी की टीम इन सभी सामग्री की जांच करेगी और कार्रवाई में शामिल प्रत्येक पुलिस अधिकारी की पहचान करेगी। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए।''
एफआईआर दर्ज न करने पर क्या प्लान?
दास ने कहा कि ''यदि दिल्ली पुलिस चिह्नित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो पार्टी अदालत का रुख करेगी। देशभर के वकील हमारी मदद कर रहे हैं। हम अदालत से ऐसे आदेश प्राप्त करेंगे, जिनमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाएगा। समय आने पर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन सभी को जेल जाना पड़े। यह हमारा वादा है।''
टीएमसी सांसद ने भी मांगे फोटो वीडियो
इसी तरह की पहल करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने भी छात्रों और प्रदर्शनकारियों से 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई से जुड़े फोटो, वीडियो और अन्य सबूत उपलब्ध कराने की अपील की। प्राप्त फोटो, वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर पुलिस कार्रवाई में कथित रूप से शामिल पुलिसकर्मियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी
सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने शुक्रवार को यहां विट्ठलभाई पटेल हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दो घंटे की इस बैठक में सीजेपी के प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उनकी मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता और उन्होंने 20 जुलाई को ''बेरहमी से पीटे गए'' प्रदर्शनकारी छात्रों से सार्वजनिक माफी की मांग की।
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