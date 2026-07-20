'मारो सर, मारो सर'… पुलिस के लाठीचार्ज के बीच सीना तान खड़ा रहा ‘कॉकरोच’
कॉकरोच जनता पार्टी ने सुबह 9 बजे से संसद मार्च शुरू कर दिया था। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। इस बीच एक शख्स लगातार लाठी सहन करता मगर टस से मस नहीं हुआ।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के बीच प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रिजर्व पुलिस फोर्स (आरपीएफ) को लाठीचार्ज करना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन जब वे नहीं माने तो एक्शन लेना पड़ा।
लाठीचार्ज शुरू होते ही प्रदर्शनकारी खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। वहीं एक प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने डटकर खड़ा हो गया। इस दौरान पुलिस ने उपसर जमकर लाठी भी बरसाई। प्रदर्शनकारी फिर टस से मस नहीं हुआ।
लाठी खाई मगर पीछे नहीं हटा शख्स
इस दौरान शख्स पुलिस से उलटा 'मारो सर, मारो सर' कहता नजर आया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी रुक गए। महिला पुलिसकर्मी बीचबचाव कर प्रदर्शनकारी को दूर ले जाती है। हालांकि इस दौरान भी शख्स का गुस्सा शांत नहीं होता और वह लगातार विरोध करता रहा। हालांकि तब उसके पीछे संसद की ओर बढ़ रहे अन्य प्रदर्शनकारी खड़े हो जाते हैं और सभी मिलकर नारेजबाजी शुरू कर देते हैं।
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी को मार्च के लिए परमिशन नहीं दी गई है। वहीं पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि मार्च को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण मार्च करने की अपील की है।
रविवार से ही जुटना शुरू हो गए थे प्रदर्शनकारी
संसद मार्च को देखते हुए प्रदर्शनकारी रविवार से ही जंतर-मंतर पर जुटना शुरू हो गए थे। वहीं आज सुबह से ही नई दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जुटने लगे। इस दौरान जब प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से निकलने लगे तो रोकने पर धक्का-मुक्की शुरू हुई जिसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया।
20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है। इस दौरान कई विपक्षी नेता जंतर-मंतर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया है।
भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सफरदजंग अस्पाल में भी अनशन पर ही हैं। उनके अनशन का आज 23वां दिन है। इस बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के तीन सहयोगी नेहा, आमीन और मनीष ने 23 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। तीनों ने सोनम वांगचुक के साथ ही अनशन शुरू किया था।
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