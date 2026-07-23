CJP प्रदर्शन में हिंसा करने वालों का रद्द होगा पासपोर्ट? पुलिस हुई सख्त; खंगाले जा रहे वीडियो
दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा में सीधे तौर पर शामिल होने वालों के पासपोर्ट को रद्द कर सकती है। पुलिस ने इसके लिए हिंसा में शामिल रहे लोगों की पहचान करना भी शुरू कर दिया है।
कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन के दौरान हिंसा में सीधे तौर पर शामिल पाए जाने वाले लोगों के पासपोर्ट रद्द किए जा सकते हैं। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए उन लोगों की पहचान शुरू कर दी गई है, जो प्रदर्शन के दौरान दंगा और अन्य हिंसक गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल थे। सूत्रों के अनुसार, हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
संसद मार्च के दौरान पुलिस से झड़प
20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थीं। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ में शामिल प्रदर्शनकारियों की ओर से भी कुछ पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर हमला किया गया। बताया गया कि इस दौरान 40 से 50 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। वहीं लाठी चार्ज के दौरान कई प्रदर्शनकारी युवाओं को भी गंभीर चोटें आईं।
ड्यूटी के दौरान अकेले पुलिसकर्मी को घेरा
जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ द्वारा हमला किए जाने का वीडियो दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में भीड़ को इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह को जमकर पीटते हुए देखा जा सकता है।
दिल्ली पुलिस ने शेयर किया वीडियो
पुलिस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा ‘वर्दी पहनने से किसी को कम दर्द महसूस नहीं होता। पुलिकर्मी का भी परिवार होता है। असहमति जाहिर की जा सकती है मगर हिंसा के लिए जगह नहीं होनी चाहिए।’
घायल इंस्पेक्टर ने क्या बताया?
वहीं प्रदर्शनकारियों के हमले में घायल हुए इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह ने बताया कि भीड़े ने मुझे घेरा गया और हमला किया। उनके पास लाठियां और पत्थर थे। मैं गाड़ी से ड्यूटी पॉइंट तक जा रहा था तभी मुझे घेर लिया गया था।' उन्होंने दावा किया उस दौरान वहां 4 से 5 हजार लोग मौजूद थे। बहरहाल पुलिस ने इंस्पेक्टर पर हमला करने वालों की पहचान करना शुरू कर दिया है।
कल देश के हर जिले में प्रदर्शन करेगी कॉकरोच पार्टी
कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देशभर के हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी ने इस अभियान का नारा 'हर जिला, एक दिन, एक मांग' रखा है। पार्टी ने बड़ी संख्या में छात्रों और आम नागरिकों को इस प्रदर्शन से जुड़ने की अपील की है।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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