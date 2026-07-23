‘बच्चों ने ये मांगा ही नहीं था’… PM के एलान पर बुरी तरह भड़क उठे केजरीवाल; पॉक्सो-रेप के फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी जिक्र
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाने के पीएम मोदी के एलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साथ ही बच्चों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पीएम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक्स हैंडल के जरिए एलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। आम आमदी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के इस एलान पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भी पीएम को एकबार फिर घेरने की कोशिश की।
केजरीवाल ने एक्स पर वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा ‘अभी-अभी प्रधानमंत्री जी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पर सख्त सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं। रेप केस, पॉक्सो और किस्म किस्म के मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं उनमें तो सुनवाई होती नहीं है कई फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो और ज्यादा टाइम लगता है यहां तक कि साधारण कोर्ट से भी ज्यादा। तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो।’
बच्चों पर बर्बरता और चुप्पी पर भी उठाए सवाल
केजरीवाल ने आगे कहा ‘अभी भी आप धमेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। बच्चों ने ध्रमेंद प्रधान का इस्तीफा मांगा था और उसकी आपने बात ही नहीं की। बच्चों के सिर फट गए टांगे टूट गईं। उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ गए और बर्बरता से उनपर हमला किया गया बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं। मैं कल जंतर-मंतर जाकर देख कर आया था कई बच्चों से मिलकर आया था। आपने उनकी सहानुभूति के लिए एक शब्द नहीं बोला। पूरी दुनिया में कुछ हो जाए आप ट्वीट करते हो ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं? थोड़ी सी दया आती इन बच्चों के लिए जिनपर इतनी बर्बरता से आपने हमला करवाया था।’
केजरीवाल ने कहा - सरकार का कोई विजन नहीं
उन्होंने कहा ‘बच्चे कह रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होते हैं। आपने कोई ऐसा एलान नहीं किया कि क्या व्यवस्थित बदलाव किए जाएंगे जिससे बच्चों को ये भरोसा हो सके अगले साल का नीट लीक नहीं होगा या अगले पेपर लीक नहीं होंगे। सरकार का कोई विजन ही नहीं है। आपका कोई विजन ही नहीं है। आप कोई बदलाव तो कर नहीं रहे अगले साल भी पेपर लीक होंगे। अगले साल भी नीट लीक होगा और अगले साल फिर बच्चे आत्महत्या करेंगे। आज आपको ये जो ट्वीट है वह हारे हुए और दिशाहीन अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है।’
प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी CJP
पीएम मोदी के एलान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एकबार साफ कर दिया है कि धमेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने धमेंद्र प्रधान की एक तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा था, 'मेरा नाम कुछ नहीं है।' वहीं, CJP ने पोस्ट किया, 'धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।'
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