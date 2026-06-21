अभिजीत दीपके ने किसानों से मांगा समर्थन, NEET छात्रों को परीक्षा के बाद प्रदर्शन में बुलाया
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने किसानों से समर्थन की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं अगर केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही तय करे और शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुआई में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लेक, परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों और शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के लिए किसानों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि छात्र किसानों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे अब छात्रों को किसानों के समर्थन की जरूरत है।
अभिजीत दीपके ने लोगों से जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की। इसके साथ ही नीट री-एग्जाम में शामिल हुए छात्रों को परीक्षा के बाद विरोध प्रदर्शन में आने की अपील की गई। अभिजीत ने कहा ‘हमने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन आपके साथ के बिना यह आंदोलन सफल नहीं होगा।’
किसानों से मांगा छात्रों के लिए समर्थन
किसानों से समर्थन मांगने के लिए दीपके ने कहा ‘मैं पूरे देश के किसानों से अपील करना चाहता हूं कि वे जंतर-मंतर पर आए और छात्रों के साथ खड़े हों। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहे थे तो छात्र कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे और आज छात्रों को भी उसी समर्थन और एकजुटता की जरूरत है।’
दीपके ने जाहिर की नाराजगी
दीपके ने धरना स्थल पर लाइट बंद होने और पानी की सप्लाई न होने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रशासन से पब्लिक टॉयलेट में पानी की सप्लाई चालू करने का आग्रह किया। दीपके का कहना है कि शनिवार रात से ही टॉयलेट में पानी की सप्लाई नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर लाइटें, पानी और खाने-पीने तक उनकी पहुंच को प्रतबंधित कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद बताया गया कि लाइटें चालू कर दी गईं थी और पानी की सप्लाई चालू कर दी गई थी।
दीपके ने 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट में पुलिस से लोगों को जंतर-मंतर आने से नहीं रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे सिर्फ इन छात्रों के लिए न्याय मांग रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली।
शनिवार दोपहर में शुरू हुआ था प्रदर्शन
आपको बता दें कि दीपके को पुलिस ने शनिवार शाम पांच बजे तक प्रदर्शन करने की इजाजत दी थी मगर इसके बावजूद वे जंतर-मंतर पर अबतक डटे हुए हैं। देर रात तक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को जगह खाली करने के लिए कहा था। यह विरोध प्रदर्शन शनिवार दोपहर को शुरू हुआ था। दीपके का कहना है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं अगर जवाबदेही तय की जाए और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें।
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