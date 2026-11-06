अब इस एक तरीके से रुकेगा दिल्ली का प्रदूषण? दिवाली से ठीक पहले CJI सूर्यकांत ने किस बात पर दिया जोर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा है कि बिना पटाखों वाली दिवाली एक जन आंदोलन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बार-बार आदेश पारित करने से अक्सर नियमों का और ज्यादा उल्लंघन होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवाली के दौरान पटाखे जलाने को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि बिना पटाखों वाली दिवाली एक जनआंदोलन होना चाहिए। देश की टॉप कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि बार-बार आदेश पारित करने से अक्सर नियमों का और ज्यादा उल्लंघन होता है।
कोर्ट ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर ए मामले की सुनवाई के दौरान की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा 'दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान स्वच्छ हवा के लिए की जाने वाली पहल एक 'जन आंदोलन' में तब्दील होनी चाहिए। त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण को सिर्फ कोर्ट के आदेशों और पुलिस की तैनाती के जरिए ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अधिकारियों से कहा है कि वे इस पहल में पार्षद की मदद लें ताकि वे अपने-अपने इलाकों में स्थानीय लोगों को दिवा ली पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे न फोड़ने के लिए प्रेरित कर सकें।
क्या बोले सीजेआई सूर्यकांत?
'बार एंड बेंच' के मुताबिक, सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा ‘कोर्ट जितने आदेश पारित करेगी, नियमों के उतने ही उल्लंघन की संभावना है। यही प्रवृत्ति है। इसमें स्थानीय पार्षदों को शामिल करें। उनसे कहिए कि वे लोगों से अपील करें कि दिवाली इस तरह से सेलिब्रेट करें जिससे प्रदूषण न बढ़े। इसे एक जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए।’
एमिकस क्यूरी ने बताई क्या कमी
वहीं सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि पुलिस की तैनाती की भी सीमाएं होती हैं और राज्य हर घर में एक पुलिसकर्मी को तैनात नहीं कर सकता। एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कहा पटाखों के विक्रेता ग्रीन पटाखों के नाम पर प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री करते हैं। दुकान में ग्रीन पटाखों के डिब्बे दिखाते हैं लेकिन अंदर गुपचुप तरीके से प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री की जाती है। सिंह ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक स्टडी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण इस हद तक है कि स्टडी में पाया गया कि राजधानी के बाहर रहने वाले बच्चों की तुलना में दिल्ली के स्कूली छात्रों में से 43.5% बच्चों के फेफड़ों की कार्यक्षमता कम पाई गई।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने रिकॉर्ड में रखा चार्ट
सरकार की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इसपर सहमति जताई। इसके साथ ही उन्होंने एनसीआर राज्यों से जुड़ा एक डेटा (चार्ट) भी रिकॉर्ड पर रखा जिसमें कंस्ट्रक्शन से फैलने वाली धूल, नगरपालिका का कचरा जलाने, वाहनों से होने वाला प्रदूषण और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से जुड़ी जानकारी थीं।
दिवाली के बाद विस्तार से चर्चा संभव
वहीं एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकारें तभी तेजी से काम करती हैं जब सुप्रीम कोर्ट खुद रिपोर्ट तलब करता है या बड़े अधिकारियों को पेश होने के लिए कहता है। उन्होंने यह भी बताया कि हवा के सुधार, गाड़ियों के धुएं और फैक्ट्रियों के प्रदूषण को अलग-अलग करके एक पूरी स्टेटस रिपोर्ट सुनवाई के लिए तैयार कर ली गई है। वहीं बेंच ने स्टेटस रिपोर्ट और चार्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए संकेत दिया कि कोर्ट दिवाली की छुट्टियों के तुरंत बाद इसपर विस्तार से चर्चा करेगी।
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