अगले 6 महीने में थीम गेट्स से सजेगी राजधानी, गोलचक्करों का भी होगा कायाकल्प
खास बात ये है कि मेकओवर केवल दिल्ली की सीमाओं के इन मुख्य प्रवेश द्वारों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि अगले छह महीनों में प्रमुख गोलचक्करों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
राजधानी दिल्ली में प्रवेश अब केवल एक सीमा पार करने जैसा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक यात्रा जैसा अनुभव देगा। पड़ोसी राज्यों से आने पर दिल्ली में प्रवेश लेते वक्त आपको जल्द एक नया एहसास होगा। दिल्ली में 13 प्रवेश द्वारों पर क्षेत्रीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।
दिल्ली सरकार इन 13 प्रवेश द्वारों का थीम आधारित सौंदर्यीकरण करने जा रही है। अगले 6 महीने के भीतर थीम वाले प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, थीम आसपास के शहरों के भूगोल और इतिहास से जुड़ी हुई होगी। और खास बात ये है कि मेकओवर केवल दिल्ली की सीमाओं के इन मुख्य प्रवेश द्वारों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि अगले छह महीनों में प्रमुख गोलचक्करों का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
किन्हें दी गई है इस काम की जिम्मेदारी?
सूत्रों ने बताया है कि 'अगर कोई गुरुग्राम या नोएडा से आ रहा है, तो प्रवेश द्वार उस क्षेत्र के इतिहास और वहां की खूबसूरती से प्रेरित होगा। यह काम दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रमुख एंट्री पर यहां आने वालों को अनूठा विजुअल अनुभव देना है। आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्य प्रवेश द्वार अपनी एक अलग ही कहानी बयां करेंगे।'
गोल चक्करों को भी अपग्रेड किया जाएगा
सूत्रों के मुताबिक, इसके साथ ही शहर भर के गोलचक्करों को भी अपग्रेड किया जाएगा। इन्हें प्राकृतिक रूप से आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए पौधे लगाए जाएंगे और साथ ही सजावट के लिए अलग-अलग कलाकृतिया लगाई जाएंगी। शहर की सुंदरता बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्रों को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इन स्थानों को नया रूप दिया जा रहा है। सरकार का ध्यान सिर्फ सुंदरता पर ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के माहौल को सुधारने पर भी है।
उन्होंने बताया, 'यह सार्वजनिक जगहों को बेहतर बनाने और शहर को और ज्यादा आकर्षक बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। शहर के प्रवेश द्वारों और गोलचक्करों को सजाने का काम 6 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट पेश करते हुए सीएम ने क्या कहा था?
साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि, ‘हम चाहते हैं कि दिल्ली आने वाला हर व्यक्ति यहां से सिर्फ स्मारकों की यादें ही लेकर न जाए, बल्कि उसे एक साफ-सुथरे और जीवंत शहर का अनुभव भी मिले।’
उन्होंने कहा कि शहर के चौराहों और तिराहों को सुंदर बनाया जाएगा। इसके साथ ही, दिल्ली के 13 मुख्य प्रवेश द्वारों पर भव्य स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2026-27 में इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
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