‘चीन आर्टिफिशियल सूरज बना रहा, हमारी सरकार से सड़कें नहीं बन रहीं’…, अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर तीखा हमला
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकबार फिर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने इसके साथ ही चीन के विकास की भी जमकर तारीफ की है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एकबार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने एक्स पर वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ चीन कृत्रिम सूरज बना रहा है, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री छोटे-छोटे बच्चों पर एफआईआर करवाने में व्यस्त हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा ‘एक तरफ चीन आर्टफिशियल सूरज बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन छोटे- छोटे बच्चों पर एफआईआर दर्ज करवाने में व्यस्त हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर कोई मजाक उड़ा दिया।’
चीन के आर्टफिशियल सूरज की जमकर तारीफ
केजरीवाल ने एक अखबार की खबर का जिक्र करते हुए बताया कि ‘चीन आर्टिफिशियल सूरज बना रहा है। सोच सकते हैं। उसमें वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और एनर्जी पैदा होगी जैसे की सूरज में होती है। जैसा की सूरज में होता है। ये 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा।’
देश की सड़कों पर पीएम को घेरा
आप संयोजक ने आगे कहा ‘एक तरफ चीन सूरज बना रहा है और हमारी सरकार से सड़कें नहीं बन रही हैं। हमारी सरकार से पुल नहीं बन रहे हैं। एक बारिश आती है हमारे शहरों का बुरा हाल हो जाता है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी एमप एमएल खरीदने और पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। लोगों के वोट कटवाने और झूठे वोट जुड़वाने में लगे हुए हैं। और आजकल तो प्रधानमंत्री जी छोटे-छोटे बच्चे जिन बच्चों ने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी एफआईआर करवाने में लगे हुए हैं। आज हमारे देश को दूरदर्शी और बड़ी सोच वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है।’
मोहन भागवत और सीएम रेखा पर भी साधा था निशाना
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तीखा हमला बोला था। केजरीवाल ने दोनों के बयानों में विरोधाभास का दावा किया और कहा कि दोनों की बातों से हिंदू कन्फ्यूज है कि आखिर कितने बच्चे पैदा करने हैं?
केजरीवाल ने एक्स पर लिखा था 'मोहन भागवत जी कह रहे है कि हर हिंदू को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि तीन से ज्यादा बच्चे होने पर दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हिंदू बेचारा कन्फ्यूज है। रेखा जी और भागवत जी मिलकर बता दें कि हिंदुओं को आखिर करना क्या है।'
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