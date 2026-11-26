जिस बंगले में रहते थे अरविंद केजरीवाल, कल से आम जनता के लिए खुल रहा 'शीशमहल'; किनके लिए एंट्री फ्री?
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तत्कालीनी आवास आम लोगों के लिए कल से खोला जा रहा है। प्रवेश साहिब सिंह ने यह जानकारी दी है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित है आधिकारिक आवास को शुक्रवार से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। यह जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी है।
प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कल से शीशमहल के दरवाजे खुल रहें है। कल मीडिया को दिखायेंगे।'
कपिल मिश्रा ने भी दी प्रतिक्रिया
वहीं दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ‘दिल्ली और देश की जनता के साथ हुए सबसे बड़े छल का राज कल से खुलेगा। कैसे केजरीवाल ने जनता के पैसों से अपना शीशमहल बनवाया दुनिया के किस किस देश से क्या-क्या सामान लाया गया। करप्शन किंग का शीशमहल अब खुलने जा रहा है।’
बीते साल किया था ऐलान
दिल्ली सरकार ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि 'शीशमहल' को आम लोगों के देखने के लिए खोले जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा के नेता केजरीवाल के आवास को 'शीशमहल' कहते हैं और आरोप लगाते हैं इसके अंदर कई सुविधाओं के लिए मोटी रकम खर्च की गई। टॉयलेट सीट से लेकर अन्य सामान पर लाखों रूपये तक खर्च किए गए। केजरीवाल साल 2015 से लेकर 2024 तक इस बंगले में रहे थे। फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच चर्चा में लेकर आई थी।
किनके लिए एंट्री फ्री?
प्रवेश वर्मा ने बीते मंगलवार (17 नवंबर) को भी कहा था कि आवास को आम जनता के लिए खोल जा रा है इसमें टिकट सिस्टम की व्यवस्था होगी जबकि वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा जनता को वीडियो के जरिए इस बंगला के अंदर का नजारा काफी पहले ही दिखा चुके हैं। इस दौरान घर के अंदर मौजूद अलग-अलग सामान दिखाते हुए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा था।
कैग की रिपोर्ट में बंगले में कितना खर्च
पिछले साल दिल्ली विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट के अनुसार, केजरीवाल के तत्कालीन सरकारी आवास की मरम्मत पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो अनुमानित लागत से 342 प्रतिशत ज्यादा थे।
बंगले में 8 बेडरूम, 12 टॉयलेट, एक जकूजी बॉथ, स्पा, महंगे कालीन, पांच ओएलईडी टीवी और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। बंगले के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की थी।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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