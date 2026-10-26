जागृति मिश्रा के एनिमल शेल्टर पर चलाया बुलडोजर, CM रेखा गुप्ता के आश्वासन के बाद JE सस्पेंड
दिल्ली में गौशाला और एनिमल शेल्टर बना रहीं जागृति मिश्रा के मामले में एमसीडी के जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। एमसीडी की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।
दिल्ली में गौशाला और एनिमल शेल्टर बना रहीं जागृति मिश्रा के मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग) विकास कुमार गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। यह एक्शन जागृति मिश्रा के शेल्टर को कथित तौर पर गिराने को लेकर हुआ है। जागृति मिश्रा ने आरोप लगाए हैं कि बिना किसी कानूनी नोटिस के अचानक यह कार्रवाई की गई है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को जागृति मिश्रा से मुलाकात की थी। इस दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया था और साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त ऐक्शान लेने का आश्वासन दिया था। सीएम की मुलाकात के अगले ही दिन जूनियर इंजीनियर पर गाज गिरी है। सीएम ने जागृति मिश्रा से बातचीत करने के बाद उन्हें आश्वासन दिया था।
एमसीडी के आदेश में क्या कहा गया है?
एमसीडी के आदेश में कहा गया है कि 'विकास कुमार गुप्ता, जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग) आउटर नॉर्थ जोन, नगर निगम दिल्ली (BMID 40033050) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।'
आदेश में कहा गया है कि ‘विकास कुमार गुप्ता को नियमों के मुताबिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। और सस्पेंशन की अवधि के दौरान वह शहर छोड़कर बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे।’
मुख्यमंत्री राहत कोष से जागृति को पांच लाख की मदद
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को जागृति मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें मदद की पेशकश की थी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया था। सीएम ने इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए है कि वह जागृति मिश्रा को पशु आश्रय स्थल स्थापित करने में जरूरी सहायता उपलब्ध कराएं। सीएम ने यह भी कहा है कि सरकार नागरिकों को परेशान करने या अधिकारों के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागृति मिश्रा के क्या हैं आरोप?
आपको बता दें कि जागृति मिश्रा बेसहारा, घायल और लावारिस पशुओं की देखभाल करती हैं। वे एनजीओ का संचालन करती हैं। वे दिल्ली में अपनी जमीन पर पशुओं के लिए एनिमल शेल्टर और गौशाला तैयार कर रही थीं तभी एमसीडी के जूनियर इंजीनियर विकास गुप्ता ने शेल्टर पर बुलडोजर चलवा दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इससे पहले उन्हें कोई भी कानूनी नोटिस जारी नहीं किया गया था।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग